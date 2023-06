Djordje Drenovac hosszabbítását követően megtalálta második idegenlégiósát is a DEAC kosárlabdacsapata a 2023-24-es szezonra, Andre Williamson a Szolnoki Olajbányásztól érkezik a cívisvárosba, írja a debreceniek honlapja. A több poszton is bevethető 203 centis amerikai magasember az előző kiírásban mind a 34 mérkőzésén kezdőként lépett pályára, s közel 26 perc játékideje alatt 11.4 pontot és 7.5 lepattanót átlagolt.

- Négyes és ötös poszton is bevethető, jó fizikummal rendelkezik és igazi csapatjátékos. Amellett, hogy jó lepattanózó és többféle szerkezetben is használható, az sem hátrány, hogy hogy már ismeri a magyar bajnokságot, másfelől mi is láttuk már, hogy mire képes. Örülök, hogy elfogadta az ajánlatunkat, szerintem tökéletesen bele fog illeszkedni abba a szisztémába, ami szerint fel szeretnénk építeni a csapatot - mondta a deac.hu-nak a Debreceni Egyetem legújabb igazolásáról Andjelko Mandics vezetőedző.

Andre Williamson egy évre kötelezte el magát a DEAC csapatához, a tervek szerint a felkészülés kezdetére már megérkezik Debrecenbe.