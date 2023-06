Az Erdőspuszta Club Hotel adott otthont az Arany Glóbusz Határtalanul Debrecen Média Kupa 2023 elnevezésű megmérettetésnek vasárnap, melyben kilenc gárda versengett labdarúgásban és kosárlabdában. A sportesemény idén már 14. éves, melynek országos döntőjét, a tavalyi sikerre való tekintettel Debrecenben tartották a kupa megálmodói.

Verőfényes idő és kiváló hangulat fogadta a résztvevőket, akik mind a focipályán, mind pedig a palánk alatt parázs meccseket játszottak egymással, látszott, minden egylet komolyan veszi a feladatot, szépségdíjas találatok is akadtak, ahogyan szép kosarak is.

Az ünnepélyes megnyitót követően egy meglepetés programmal is készültek a szervezők, egy nívós divatbemutató keretén belül Varga Csaba debreceni divattervező kollekcióját tekinthették meg a résztvevők. Ezután következhetett a „főfogás”, melynek végén kiderült, kosárlabdában a Budapest fényei elnevezésű formáció bizonyult a legjobbnak, a pontkirály is ebből a csapatból került ki Rácz András személyében (30 pont). Második lett a Retro, míg harmadikként zárt a Partium gárdája. A focikupa a Székelyhídé lett, az együttesből Sas Krisztofer a gólkirályi címet is bezsebelte (21 gól). A Médiacentrum Debrecen tagjainak nyakába ezüstérem került, a Cívishíré lett a bronz.