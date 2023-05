A szolnokiak vezetősége a negyeddöntős búcsút követően menesztette Gasper Potocnik vezetőedzőt, az idény végéig addigi segédje, Szarvas Gábor vette át a csapat irányítását. A játékoskeretükben is történtek változások, Andre Williamson családi okok miatt távozott, de a legutóbbi két alkalommal már Auston Barnes sem volt bevethető. A DEAC-nál is akadnak hiányzók bőven, hiszen az eddig is hiányzó Taylor, Scott, Mócsán hármashoz legutóbb Garamvölgyi is csatlakozott.