Hatalmas lehetőség előtt áll az országszerte híres Monostorpályi együttese a labdarúgó Megyei I. osztályban. Bereczky Bence csapata, ha legyőzi szombaton a 16 óra 30 perckor kezdődő összecsapáson a Bestrong SC gárdáját, matematikailag is bebiztosítja a bajnoki címét. A település futballjának hangulatát, s körítését senkinek sem kell bemutatni, erre pedig egy nagy lapáttal tettek a labdarúgók a tavaszi menetelés során. Bátran kijelenthetjük, hogy futballáz uralkodik Monostorpályiban, győzelem esetén pedig igazi fesztiválhangulatra számíthatnak a jelenlévők. A csapat fiatal trénere szerint nem szabad ennyire előreszaladni, hiszen debreceni riválisuk jó játékerőt képvisel, egyáltalán nem számít könnyű találkozóra. – Tisztában vagyunk vele, mekkora tétje lesz a hétvégi összecsapásnak. Abból a szempontból szerencsések vagyunk, hogy még három forduló is hátravan a bajnokságból, akkor sem dől össze a világ, ha ez nem szombaton történik meg.

Természetesen nem ez a célunk, hanem a hazai pályán megszerzett aranyérem. Vélhetően mi vagyunk a találkozó esélyesei, de óva intenék mindenkit, ősszel is megszenvedtünk a Bestrong ellen. Sokkal jobb képességű és magasabb pozícióra predesztinált együttes, mint ahol jelenleg állnak.

Próbálunk koncentráltak lenni, élvezni a játékot, remélem ennek lesz eredménye is. A tréningeken is azt hangoztatom, hogy győznünk kell, illetve úgy vélem, akit ez nem dob fel, ne is legyen bajnok – kezdte a szakember.

Remek a hangulat

Sok együttesnél megfigyelhető szerte a világban, hogy amikor teljesíteni kell, akkor nem bírják a terhet a játékosok. A jó és bajnokesélyes csapatok ismérve, hogy minden, s főleg a kiélezett szituációkban is tudnak értékelhető teljesítményt letenni az asztalra. A Monostorpályi eggyüttesénél ilyen negatív tényezőről szó sincs, kiváló hangulatban zajlanak a tréningek és mindenki maximális koncentrációval igyekszik majd arra törkedni, hogy legjobbját nyújtsa a sorsdöntő ütközeten. – Az eredmények alakulása miatt lehetőségünk nyílt arra, hogy akár a héten bajnokok legyünk. Persze, kötelező volt legyőzni a Józsát, ám a félidőben kettővel a hazaiak mentek, mondanom sem kell, igencsak hangot adtam nemtetszésemnek. A fiúk remekül reagáltak, megfordították az állást, történelmi lehetőséghez juttatva ezzel a település labdarúgóéletét.

Felértékelődött ez a győzelem, amit utólag már papírformának nevezhetünk. Úgy gondolom, ez is a srácok mentális erejét mutatja, amivel rendkívül elégedett vagyok.

Az üldözőink botlottak, célszerű lenne lezárni a nyitott kérdéseket a Bestrong ellen. Amennyiben ez így történne, lenne két hetünk készülni az osztályozókra – fogalmazott a tréner.

Népünnepély lenne

Senkinek sem kell bemutatni a Monostorpályi labdarúgócsapat fanatikusainak hírét, talán nem túlzás azt sem kijelenteni, hogy országszerte egyedülálló, amit a település futballja képvisel. Alapesetben is sokan látogatnak ki a Bíró Péterék mérkőzéseire – még nigériai szurkolója is van a gárdának –, de el lehet képzelni micsoda fesztiváli hangulat venné kezdetét, ha sikerülne begyűjteni a három pontot. Bereczky Bence azonban óva intett, s úgy fogalmazott: nem akarnak előre inni a medve bőrére. – Nem készülünk különösebb programokkal, vagy majális hangulatra. Nem szeretnénk semmit elkiabálni, hiszen egy kőkemény találkozóra van kilátás.

Természetesen pozitívan és önbizalommal telve várhatjuk a kezdősípszőt, de mindvégig koncentráltak szeretnénk lenni. Ahhoz, hogy valami csodálatos történjen, keményen kell melóznunk, az utolsó akadályt pedig sikerrel venni. Amennyiben ez sikerül, biztos, hogy nem fekszünk le korán.

Azt tudom, hogy rengeteg néző várható, találkoztam olyanokkal is a héten, akik évek óta nem voltak a pályán, de most szeretnének ott lenni ezen a napon. Értük is küzdenünk kell, mindent bele fogunk adni – nyilatkozta.

Bereczky Bence továbbá elmondta, amikor két esztendeje kinevezték a csapat élére talán senki sem gondolta, hogy egy ilyen eredmény is benne lehet a közeljövőben. Amennyiben sikerülne megszerezni a bajnoki címet, nagyon boldog lenne, hogy bizonyíthatott azoknak, akik anno bizalmat szavaztak neki.

Orosz Krisztofer