Komjáthi Nóra (81 kg) ezüstérmet szerzett a jereváni EUBC Ifjúsági Ökölvívó Európa-bajnokságon. Ellenfele a döntőben Sofiia Okhotnikova volt. Zömökebb volt az orosz, aki nem ijedt meg a DVSC Boxing reménységétől, és az első menet második felében fokozatosan fölénybe is került, el is vitte azt a három percet. A szünetben az látszott a hajdúsági lány arcán, mintha nem stimmelne valami, de kijött a második menetre. Okhotnikova megérezve a vérszagot, egyre jött előre, és a nagy szívvel küzdő, de fáradó Nórit meg is intette a vezetőbíró. Onnantól kezdve már csak őt figyelte a vezetőbíró, aki a második menet vége előtt 46 másodperccel leléptette a debreceni bokszolót.

Bár a finálét eleveszítette, összességében remek tapasztalat volt ez az ifjú ökölvívó számára, amelyből még sokat profitálha ta közeljövőben.

MSZ