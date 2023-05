Nemcsak a DVSC bronzérmes felnőtt együttese remekelt az 2022/23-as szezonban, a pallagi akadémián is volt ok az örömre, írta a DLA honlapja. A Loki utánpótlás-együttesei közül az U14-es, az U15-ös és az U16-os korosztály is megnyerte az országos kiemelt pontvadászatot, vagyis nem kevesebb, mint 3(!) bajnokcsapatot mutathat fel az akadémia ebben az idényben.