A férfi Futsal Magyar Kupa második elődöntőjében az MVFC mérkőzött meg a Rubeolával szombaton 18 órától a debreceni Főnix Arénában. A négyes döntő első összecsapásán papírforma eredmény született, hiszen a Haladás 4–0-ra legyőzte a Kecskemétet, így bejutott a vasárnap délutáni fináléba. Az Mezei-Vill tehát már abban a tudatban léphetett pályára, hogy tudta, a szombathelyiek várhatnak rájuk az aranycsatában. Ez a párosítás egyébként nem újdonság a magyar futsalos berkekben, hiszen 2021 és 2022 után ezúttal is Haladás–MVFC döntő lesz a bajnokságban.

A papírforma egyértelműen az újfaluiak mellett volt, hiszen a felsőház második helyezettjeként az alsóház utolsója, szinte már biztos kiesője várt rájuk. A meccs előtt azonban Trencsényi János vezetőedző portálunknak elmondta, egyetlen mérkőzés dönt, ezért nem lehet kiindulni az NB I.-es helyezésekből.

Erre ráerősített, hogy rögtön az első percben az újfalui védelem eltolódását kihasználva rögtön ziccerbe került a Rubeola, de Sámson nem tudott élni a lehetőséggel. A csömöriek egészen sokáig a kapuja előtt tudta tartani a Mezei-Villt, azonban egy labdaszerzést követően Rábl indult meg, majd Matheushoz passzolt, aki nagyjából a hatos vonaláról gyönyörűen lőtte ki a hosszú alsót, ezzel a 4. percben megszerezve a vezetést. A csömöri együttes igyekezett a lehető legtöbbet birtokolni a labdát, amit az MVFC minden támadásnál egy darabig engedett is, hiszen ilyenkor az újfalui játékosuk a saját térfelükön helyezkedtek. Azonban amikor megindították a letámadást Trencsényi János tanítványai, akkor rendre zavart okoztak az ellenfelük támadásépítésében.

A hajdú-bihari együttes türelemjátéka kifizetődőnek látszott, hiszen a 12. percben megduplázta az előnyét. Matheus kapott labdát az ellenfél hatosánál és rá kirontó Varsányit egészen messzire kicsalogatta a kapujából. A brazil ekkor lekészítette lövésre a második hullámban érkező Iszáknak, aki szintén a hosszút lőtte ki. Ekkor úgy tűnt, hogy az újfaluiak elképzelése szerint alakul a meccs, azonban egy perccel később Huszty került helyzetbe és szépített, ebben a pillanatban a Mezei azonnal időt is kért. Valószínűleg nem azt kérte Trencsényi János, ami következett, hiszen másodpercekkel később a Rubeola Maruzsi révén újabb gólt szerezve kiegyenlített.

Nem hagyta sokáig örülni ellenfelét a Mezei-Vill, egy gyorsan végigjátszott akció végén Rafinha vette vissza a vezetést. Ezt követően Jenei Ottó is kikérte az idejét, hogy rendet tegyen kicsit a tanítványai fejében. Már úgy tűnt, hogy a félidőre marad az egy gólos berettyóújfalui előny, azonban az öt négyet játszó Rubeola egyik rossza passzára Rábl csapott le és néhány másodperccel a dudaszó előtt az üres kapuba gurított, így 4–2-nél vonultak le a szünetre a csapatok.

Nem folytatódott jól a csömöriek számára az elődöntő a fordulást követően. Sámson Zoltán könyökét használva akadályozta meg Ráblt abban, hogy elmenjen mellette, ezért viszont megkapta második sárga lapját a találkozón. A csömöri futsalost tehát kiállította a játékvezető, ami azt is jelentette, hogy a csapat 2 percig emberhátrányban került. Ezt kis is használta az MVFC, egy türelmes labdajáratást követően Matheus megszerezte harmadik találatát is. Nem sokkal később Szabó Zsolt szépíthetett volna, de nagyjából 2 méterről nem találta el a szinte üresen tátongó kaput.

Három gólos hátrányban a Rubeola rendszeresen játszott öt a négy ellen, azonban nem a klasszikus verziót, amikor lecseréli a csapat a kapusát, hanem Varsányi húzódott ki rendszeresen a jobb vagy bal szélére a pályának egészen a felező vonal magasságában. Ez magába rejtette a veszélyt, hogy egy labdavesztés esetén az ellenfél előtt üresen legyen a kapu néhány másodpercig. Az újfaluiak remekül tartották a labdát, igyekeztek minél inkább „eldugni” az ellenfél elől. Amikor hiba csúszott a gépezetbe és a csömörieknek helyzet volt, akkor pedig Sándor Mátén nem tudtak kifogni.

Az idő múlásával hiába volt egyre nehezebb helyzetben a Rubeola, a csapatot elkísérő 15-20 fős szurkolótábor egy pillanatra sem állt le az énekléssel és a buzdítással, úgyhogy minden dicséretet megérdemelnek. Ahogy közeledett a meccs a vége felé, úgy dobta be Trencsényi János az eddig kevesebbet játszókat, többek között az egyaránt 17 éves Korcsmáros Ferencet és Erdei Szabolcsot is. Hogy ennek az eredménye volt-e, azt nem lehetne biztosan kijelenteni, de a 16. percben egy labdavesztést követően feljött kettőre a Rubeola Hadzsi góljával. Erre is jött azonban válasz: Tifán szlalomozott végig az ellenfél védelmén és az őt szerelni igyekvő Kovács olyan szerencsétlenül ért a labdába, hogy az a saját kapujába gurult.

Az utolsó perceket már rutinosan „lepörgette” a Mezei-Vill, de a mérkőzés egészét tekintve nem lehet azt mondani, hogy könnyű dolga lett volna Trencsényi János együttesének. Ezzel együtt teljesen megérdemelten nyert 6–3-ra és jutott be a vasárnap 15 óra 30 perckor kezdődő döntőbe, ahol egy klasszikus párosítás, az MVFC–Haladás vár majd a Főnix Arénába kilátogatókra.