Az MVFC Berettyóújfalu férfi futsalosai már a Magyar Kupa négyes döntőjére készülnek. A Főnix Arénában szombaton 18 órától a Rubeola lesz az ellenfelük az elődöntőben, a másik ágon a Kecskemét és a Haladás küzd majd a továbbjutásért.

Az újfalui gárda a bajnokságban már két fordulóval a rájátszás vége előtt ismét bebiztosította a helyét a fináléban – az elmúlt években rendre ott van a csapat az aranyért vívott párharcban. A kupa és az NB I.-es szereplés kapcsán nyilatkozott portálunknak Trencsényi János, a Mezei-Vill FC vezetőedzője. –

Nagyon örülünk neki, hogy már két fordulóval a vége előtt bejutottunk a Haladás elleni bajnoki döntőbe. Egész évben sokat dolgoztunk, rengeteg tettünk azért, hogy megint itt legyünk.

Azok után, hogy tavaly nyáron Kártik Zsombor, Horváth Norbert és Tóth Attila is távozott tőlünk egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy ez ismét sikerülhet. A fiúk egyre inkább összekovácsolódnak, mentálisan jóval erősebbek vagyunk mint az idény indulásakor. Az itt maradók átérezték a súlyát, hogy nekik kell pótolniuk az eligazolókat. Több olyan játékosunk is van, aki főszerepet vállalt ebben a sikerben, illetve a fiatalok is rendre hozzá tudtak tenni ehhez az eredményhez – fogalmazott.

„Döntő a döntőért”

Ahogy már szó esett róla, a Magyar Kupa elődöntőjében az MVFC ellenfele a Rubeola lesz. A csömöri gárda az NB I.-ben az alsóház utolsó helyezettje és szinte biztosan kiesik majd a másodosztályba. Papíron tehát Trencsényi Jánosék az esélyesebbek, azonban az ellenfelüknek ez az utolsó esélye, hogy valamennyit szépítsen a nem túl jól sikerült szezonján. –

Ha kicsit is félvállról vesszük ezt a meccset, akkor könnyen bajba kerülhetünk. A Rubeolának igazán nincs vesztenivalója, de szerintem vagyunk már annyira érett és jó csapat, hogy ezt tudjuk kezelni.

Úgy is lehet fogalmazni, hogy mostanában sok „döntőt” játszunk, hiszen a Kecskemét ellen a bajnokságban a második hely volt a tét, ezúttal pedig jön a „döntő a döntőért”. Ezért bízom benne, hogy nem hagy alább a koncentrációja a fiúknak, mert ha olyan produkciót nyújtunk, amilyet eddig is, akkor nem lehet gond – vélekedett a szakember.

Trencsényi János | Forrás: HAON-archív

Az élvonalbeli küzdelmek során nem jellemző, hogy egymás utáni napokon játszanak a csapatok. Ezúttal viszont egy sikeres szombati találkozó esetén vasárnap is meccs várhat a Mezei-Villre, ez nem könnyíti meg a felkészülést. – Azzal becsapjuk magunkat, ha már a fináléra összpontosítunk, mert a Rubeola mindent megtesz majd a győzelemért. Ezért eddig még csak egy-egy szót ejtettünk arról, hogy lehet még egy mérkőzésünk.

Nem leszünk felkészületlenek, hiszen nemrég játszottunk a Kecskemét és a Haladás ellen is. Mind a két gárdával túl vagyunk már négy meccsen ebben a szezonban

– mutatott rá a vezetőedző.

Szükség lesz a szurkolókra

Trencsényi János szerint az esetleges döntő szempontjából sokat számít majd, hogy mennyit vesz ki a csapatokból a szombati párharc. A szakember ezen kívül pedig kiemelte a helyszínt. – Külön öröm, hogy Debrecenben leszünk a nagyon szép Főnix Arénában, remélem, hogy sokan lesznek a lelátókon. Ráadásul Berettyóújfalu közel van, ezért reméljük minél többen eljönnek majd a szurkolóink – fogalmazott. Hozzátette, az ő támogatásuk mindig plusz erőt ad az együttesnek.

Az MVFC tehát szombaton 18 órától lép pályára a Főnix Arénában a Rubeola elleni elődöntőben, a finálé pedig vasárnap 15 óra 30 perctől kezdődik.

Bakos Attila