Ahogy arról már beszámolt portálunk, a Debreceni VSC labdarúgócsapata 0–0-s döntetlent ért el a Budapest Honvéd ellen az OTP Bank Liga 31. fordulójában. A bajnokság elérkezett a véghajrájához, már csak két mérkőzés vár minden együttesre, ezért megpróbáljuk felmérni a Loki dobogós esélyeit.

A hétvégi döntetlennel a Szrdjan Blagojevics együttese továbbra is a negyedik helyen áll a táblázaton 48 ponttal. Ugyanennyi van a Paksnak is, amely meglepően nagy, 6–1-es verésbe szaladt bele a hétvégén Mezőkövesden. Az atomvárosiak azonban még mindig jobbal állnak a piros-fehéreknél, hiszen pontazonosság esetén először a győzelmek száma alapján rangsorolnak, ebből pedig eggyel többet gyűjtöttek eddig. A Puskás Akadémia 2–1-re nyert vasárnap az egyre kilátástalanabb helyzetbe kerülő Fehérvár ellen, így 47 egységgel továbbra is harcban áll a harmadik helyért.

Dzsudzsák Balázsékra két igazi rangadó vár még az NB I. idei kiírásában. Most szombaton a Ferencváros vendégei lesznek, jövő hétvégén pedig az Újpest ellen zárják a szezont a Nagyerdei Stadionban.

A legnagyobb esély a bronzérem megszerzésére természetesen akkor nyílna, ha mind a két meccsét megnyerné a csapat, ám ez sokadik ránézésre is borzasztó nehéz feladatnak tűnik. Talán reménykedésre adhat okot, hogy igazán egyik fővárosi gárda számára sem lesz tétje az összecsapásoknak. A Fradi már hivatalosan bajnok, az UTE pedig matematikailag is elkerülte a kiesést és az élmezőnytől is le van maradva.

Mindenki tisztában van azonban az aranyérmes alakulat erejével, amely az idény utolsó hazai meccsén aligha szeretné vesztesen elhagyni a pályát. Nem beszélve arról, hogy a jelenlegi mezőnyben a szóban forgó Újpest mellett talán a DVSC a másik legnagyobb riválisa, ezért nem feltételeznénk, hogy könnyelműen állnak majd a mérkőzéshez a ferencvárosiak.

Bár tudjuk, hogy a lilák szeretnek borsot törni a debreceniek orra alá, a papírforma mégis azt mondatja, hogy az utolsó meccsen a Lokinak állhat a zászló.

Ráadásul Nebojsa Vignjevics gárdájának eredményei meglehetősen visszaestek, mióta bebiztosították a bennmaradást.

Ha az említett két találkozón a Ferencvárostól kikap, de az Újpest ellen győz a Loki, akkor összesen három pontot gyűjt még. Ez kevésnek tűnik annak tekintetében, hogy a hétvégén Paks–Puskás Akadémia találkozót rendeznek, amelyen valamelyik együttes egy győzelemmel lépéselőnybe kerülhet a bronzért vívott csatában. Az utolsó játéknapon a Paks a már bennmaradó Zalaegerszeghez látogat, a PAFC viszont a kiesés ellen menekülő Honvédot fogadja.

Nagyon nehéz megtippelni, hogy mi lehet majd ezeken a bajnokikon a végeredmény, de talán a felcsúti együttes hazai győzelme valószínűbb, mint a tolnaiak sikere az otthon egészen masszív ZTE ellen.

A fentieket végigszámolgatva továbbra is ott tartunk, hogy bármi lehet, de akár annak az ellenkezője is.

Az biztosnak tűnik, hogy Groupama Arénában pontot vagy akár pontokat kellene szereznie a Lokinak amellett, hogy az Újpestet Debrecenben legyőzi.

A DVSC szurkolói ezen kívül pedig azért szoríthatnak leginkább, hogy pénteken a Paks és a Puskás döntetlen játsszon egymással, az utolsó fordulóban pedig mind a két gárda bőkezűen hullajtsa a pontokat.

Bakos Attila