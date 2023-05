Április utolsó hétvégéjén is pástra lépek a korosztályos vívók, mely előválogató egyben a Magyar Kupa első fordulója is volt. A DSI Debrecen tíz párbajtőrözője is megmérettette magát a tatai versenyen – számolt be a klub honlapja.

A 94 fős junior női mezőny küzdelmeinek csoportkörét Nagy Blanka hat győzelemmel abszolválta és jutott simán a főtáblára. A debreceni világbajnok az elődöntőig menetelt, ahol Gachályi Grétával szemben 15–7-re alulmaradt, így a bronzérmet vehette át a nap végén. A DSI lányai közül Berényi Rebeka 14., Nagy Emma 20., Herendi Gréta 23., Vásárhelyi Éva 37., Szabó Panna 39., Sütő Daniella 57. helyen zárta az egyéni küzdelmeket.

A férfiak 108 fős mezőnyében Mező István teljesített legjobban, a 38. helyet szerezte meg, Virágos Sebestyén a 62., míg Oszter-Barcsay Dominik 68. lett. Dominik a kadet mezőnyben a 45-ként végzett.

A sportág hétvégi krónikájához tartozik, hogy a DSI Debrecen kardozója, Iliász Nikolász a szöuli olimpiai kvalifikációs GP-n azok után, hogy a csoportküzdelmeket négy győzelemmel és egy vereséggel zárta, az egyenes kieséses szakaszban 15–13-ra múlta felül a japán Reo Hiwathasit. A legjobb 64 között viszont 15–10-re kikapott az olasz Pietro Torre ellen, így végül az 50. helyen fejezte be a versenyt.