Az egyik legerősebb csapathoz látogatott a hét utolsó napján Katona László együttese, ugyanis vasárnap a 2. helyen álló Nyíradony otthonában léptek pályára. Alaposan megfiatalított csapatunk egy ötmeccses vereségszériát tudhat maga mögött, ám ez kissé csalóka, hiszen magával a játékkal nincs gond, viszont a helyzetkihasználással hadilábon állnak a fiúk - írja a deac.hu.

Kiegyenlített játékkal indult a mérkőzés, mindkét csapat támadószellemben és kombinatívan futballozott. Helyzeteket is fel lehetett jegyezni mindkét oldalon, a DEAC előtt azonban több lehetőség adódott, ám kihasználás terén továbbra sem történt előrelépés. A 20. percben második szögletét végezhette el a hazai gárda, melyből meg is szerezték a vezetést. A debreceniek mindent megpróbáltak, hogy még szünet előtt egalizáljanak, de nem sikerült bevenni a zöld-fehérek kapuját.

A második félidőben sem változott a játék képe, talán csak annyiban, hogy a hazaiak igyekeztek lassítani a játékot. A DEAC előtt ismét adódtak lehetőségek, ám továbbra is érintetlen maradt az adonyi kapu. A 68. percben a debreceniek megfogyatkoztak létszámban, Váradi megkapta második sárgáját, és mehetett zuhanyozni. Ezt ki is használta a házigazda, a kiállítás után tíz minutummal megduplázták előnyüket. A debreceniek nem adták fel, emberhátrányban is rohamozták a kaput, amit be is vehettek volna, de kimaradtak a helyzetek. A Nyíradony megőrizte előnyét a mérkőzés végéig és otthon tartotta mindhárom pontot.