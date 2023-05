Ahogy arról portálunkon már korában írtunk, nagyszerű, 3–1-es győzelmet aratott a DVSC a Ferencváros otthonában múlt szombaton, amivel remek helyzetbe hozta magát a gárda. Az utolsó, 33. forduló előtt ugyanis – a 23. forduló után – újra fellépett a dobogóra az együttes, és ha szombat este megveri az Újpestet, egészen biztos, hogy érmet akasztanak a játékosok és a szakmai stáb nyakába.

De nem mindegy, hogy milyet, mivel még akár ezüst is lehet belőle, amire utoljára a 2007–08-as idény végén volt példa. Amennyiben a bronzérem jönne össze, az is nemzetközi kupaszereplést ér – ehhez nem kell annyit visszalapozni a naptárban, mert a 2018–19-es kiírásban végzett legutóbb harmadikként a Vasutas.

Nyerni kell, és akkor nem lehet baj

Nézzük meg részletesebben a két forgatókönyvet! A Loki (51 pont) riválisai a dobogós harcban a Kecskemét (54), a Puskás Akadémia (50) és a Paks (48).

A második pozíció megszerzéséhez az kell, hogy kikapjon a Kecskemét, a DVSC pedig győzzön, mert ebben az esetben a pontazonosság miatt a több győzelem rangsoról, és abból akkor eggyel (15) több lesz Dzsudzsák Balázséknak.

A dobogó alsó fokán végez a Debrecen, ha győz és a KTE is nyer – ekkor mindegy, mit játszik a Puskás Akadémia és a Paks. Amennyiben döntetleneznek a piros-fehérek, pontot kell veszíteniük a felcsútiaknak is a harmadik hely megtartásához. Ha ne adj isten pont nélkül maradna a Lokomotív szombaton, akkor sincs minden veszve, mert ha a Puskás és a Paks sem győz, akkor is biztos a dobogó (Atomvárosi siker esetén hiába lenne pontazonosság, a több elért győzelem a tolnaiaknak kedvezne).

Kissé érthetetlen módon az MLSZ a Kecskemét és a Paks bajnokiját péntekre tette, tehát aznap este már tudni fogjuk, van-e sansz a második pozícióra, vagy ”csak” a harmadik hely megtartásáért lehet megharcolni szombaton.

A lé is a tét

Nem csak a presztízs és a nemzetközi kupaindulás szempontjából érdekes, hol végeznek a csapatok a végén, hanem pénzügyi szempontól is. Ahogy arra a Csakfoci.hu oldal rámutatott, a Lokinak sem mindegy, végül ezüstérmes lesz, vagy csak ötödik, ugyanis információik szerint a két helyezés között mintegy 150 millió forint a különbség, de például a 2. és a 4. hely között is van 130 milliós differencia.

A tét miatt csak hétfőn derült ki a 33. forduló pontos menetrendje.

A Kecskemét–Kisvárda (kezdés 18.15) és a ZTE-Paks (20.30) pénteken lesz, szombaton egységesen 20 órától rendezik a DVSC–Újpest, Puskás Akadémia–Budapest Honvéd és Vasas–Fehérvár mérkőzéseket, míg vasárnapra a Mezőkövesd–Ferencváros (17.30) összecsapás marad. A meccseket az M4 Sporton közvetítik a tervek szerint.

Mivel hétvégén rendezik a Debrecen Drive-ot, a szurkolóknak számítaniuk kell arra, hogy a megszokottnál is lényegesen kevesebb parkolóhely lesz a lezárások miatt, ezért érdemes lesz időben elindulni, és lehetőleg gyalog vagy tömegközlekedéssel megközelíteni a Nagyerdei Stadiont.

