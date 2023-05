Ahogy a rigmus is tartja, Debrecenbe „szeret” járni a Ferencváros, ám szombaton a Vasutas legényei látogattak a IX. kerületbe, ahová az elmúlt 10 évben nem győzni jártak. Ennek ellenére 3–1-s győzelmet arattak a cívisvárosiak, hatalmas meglepetést okozva ezzel. A mérkőzést megelőzően abban a tudatban léptek pályára Ferencziék, hogy mindenképpen meg kell szerezniük a három pontot, ha továbbra is harcban szeretnének lenni a harmadik helyért. A csoda megtörtént, ezt pedig élőben átélni felejthetetlen érzés, ám valóban többet ér a budapesti győzelem a hazainál? Senkinek sem kell bemutatni a DVSC és a zöldek rivalizálását, amelyet tökéletesen jellemzett a mintegy 18 ezer fős hazai publikum buzdítása. Annál felemelőbb érzés aligha van egy piros-fehér fanatikusnak, ha idegenben sikerül legyőzni a Fradit. Nekem is meg kellett küzdenem a fővárosi drukkerek „szeretetével”, hiszen hazai szektorból tekintettem meg a rangadót. Éreztették velem, hogy üljek vissza nyugodtan a helyemre, de kétgólos vezetésnél hogyan tehettem volna ezt? Néhány perccel a lefújás előtt édesapám felém fordult, s mosolyogva közölte: itt jobb nyerni, mint otthon. Teljes mértékben egyetértettem, az sem zavart, hogy közben értékeimre és magamra egyaránt vigyáznom kellett, elvégre büszkén hangoztattam, debreceni vagyok! A vendég szektorban helyet foglalók először élhettek át Loki-sikert az új Groupama Arénában, túl is kiabálták a hazai Green Monsters tagjait. Fenomenális volt. S, hogy mit jelent ez a siker? Mindent. Több mint tíz éve azt kell hallgatnunk, hogy a DVSC képtelen nyerni a Góliátnak tartott Ferencváros otthonában. Szó se róla, van alapja ezeknek a zrikáknak, ám egy ideig most a hajdúságiak lehetnek a hangosabbak. A nem éppen az érzelmek kimutatásáról híres Szrdjan Blagojevicset is volt lehetőségem mosolyogni látni, rajta is látszódott mennyit is jelent az Üllői útról elhozott három pont. A találkozó másnapján a francia Sylvain Deslandes-dal futottam össze, aki légiósként büszkén mutatta, hogy a hazaúton félreállították őket a cívisvárosi ultrák, s együtt ünnepelték az autópálya parkolójában a fantasztikus eredményt. Az öröm hatalmas, és szombaton még egy lapáttal rápakolhatnak Babunszkiék…

Orosz Krisztofer