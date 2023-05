Ismét előnyben van a DEAC női futsal csapata a TFSE elleni bajnoki döntőben, miután 5–1-re legyőzte a fővárosiakat a DESOK-ban vasárnap délután.

Hazai helyzetekkel indult a mérkőzés, Horváth Viktória küldött egy ballábas bombát a kapura, de Ősz szépen védett. Nagy Anikó került ziccerbe, majd újra Horváth próbálkozott, alaposan megkongatva a kapufát. A változatoság kedvéért ezúttal Nagy tornáztatta meg a vendégek hálóőrét. Időnként azért kiszabadult a szorításból a TFSE, és zavart okozott a hazaiak kapuj előtt.

A 11. perc hozta el a hajdúságiak vezetését: Üveges Katalin egy trükkös oldalberúgást követően Csepregi Gabriella talppal visszatett labdáját rúgta a léc alá! 1–0.

Bátrabbá vált a TFSE, több szabálytalanságot is kiharcoltak a fehérmezesek. Kigyűlt az 5 faultja a hajdúságiaknak, ami meg is bosszulta magát: Kovács Szilvia kisbüntetőből vette be Torma Lilla kapuját a 19. minutumban. 1–1.

Szerencsére mégis hazai vezetésnél vonultak szünetre a csapatok, ugyanis Horváth Viktória bombázott a kapuba 9 másodperccel a félidő vége előtt. 2–1.

Mesterhármas

Fordulás után is akadtak helyzetek mindkét oldalon, de a kapusok remekeltek. Sajnos Üveges Katalin , az egyetemisták egyik kulcsembere sérülés okán kivált a meccsből. Az első, vele szemben elkövetett első szabálytalanságot még kihordta lábon, de a második után, amikor helyzetben ütötték ki alóla a támaszkodó lábát, már nem tudott talpra állni.

Sportszerű volt, hogy a fővárosiak is segítettek levinni a pályáról a csapatkapitányt, akit aztán az oldalvonal mellett sokáig ápoltak, majd betámogatták az öltözőbe.

A 30. percben Horváth Viktória lőtt jobbal a rövidbe. 3–1.

Némi technikai szünetet követően – átmenetileg megadta magát az informatikai rendszer –, folytatódott a játék. A leállást kihasználva kapust és taktikát váltottak a budapestiek, támadásban átálltak az 5 a 4-re. Az utolsó előtti percben rá is fáztak, Horvát Viktória egy lepattanó labdát a saját kilenceséről ívelt a túloldali, üresen tátongó kapuba. Gyönyörű találat volt, méltó a mesterhármashoz! 4–1.

De itt még nem volt vége: Fülöp Diána tette fel a koronát a cívisvárosiak teljesítményére egy tanári háromszögelés végén, két másodperccel a vége előtt. 5–1.