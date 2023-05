A február végén kihirdetett 28 nevet tartalmazó bő keretet 18 főre csökkentette ifjabb Nagy Péter szövetségi kapitány, aki a sérüléssel bajlódó – de kulcsembernek számító – Pesti Marcellnek és Blázsovics Péternek is meghívót küldött, jelezve, hogy felépülésük esetén az ő játékukra is számít. A keretbe a bajnok Fino Kaposvár két, míg az ezüstérmes MÁV Előre-Foxconn négy játékost ad. A 18 főből 16 a magyar bajnokságban pallérozódik, a két légiós a német Unterhaching feladója Mikuláss Koch Marcell, valamint a francia Nantes ütője, Horváth Kristóf – írta szerdán a Hunvolley Facebook-oldala.

A válogatott összetartása jövő hétfőn (május 15-én) kezdődik. Azon a héten pénteken és szombaton Romániában játszik edzőmérkőzéseket a csapat, amelyre május 27-én szombaton már Európa-liga találkozó vár Georgia ellen hazai pályán, Érden 16 órakor. A grúzok mellett Ausztriával szerepel még azonos csoportban a magyar válogatott: az osztrákok elleni hazai meccs június 10-én (szombaton) lesz majd, ugyancsak Érden, 16 órai kezdettel.

– A legfontosabb most, hogy a válogatott keret tagjai összecsiszolódjanak, megismerjék az alkalmazni kívánt játékrendszert, s kialakuljon egy alkotóképes közeg, amelybe mindenki jól be tud illeszkedni. Ha mindez már az elején eredménnyel is párosul, annak csak örülünk, de a hangsúly most egyértelműen a csapatépítésen van. Két tétmeccsen is itthon szerepel a válogatott az Európa-liga csoportkörében, várjuk szeretettel a nézőket, a szurkolókat az Érd Arénába – mondta a szövetségi kapitány.

A férfi röplabda-válogatott kerete: Feladók: Keen Cameron (Kecskeméti RC), Mikuláss Koch Marcell (TSV Unterhaching, német) Átlók: Pesti Marcell (MÁV Előre SC-Foxconn), Varga Péter (Kecskeméti RC), Bibók Balázs (MÁV Előre SC-Foxconn), Sebestyén Márton (MÁV Előre SC-Foxconn) 4-es ütők: Horváth Kristóf (Nantes Rezé Métropole, francia), Blázsovics Péter (GreenPlan-VRCK), Bögöly Gábor (Fino Kaposvár), Kecskeméti Bálint (Kecskeméti RC), Péter Benedek (GreenPlan-VRCK), Szalai Kristóf (Dunaújvárosi KSE) Centerek: Tomanóczy Bálint (Pénzügyőr SE), Iván Bence (Fino Kaposvár), Boldizsár Péter (Kecskeméti RC), Ambrus Bence (MÁV Előre SC-Foxconn) Liberók: Bán Viktor (Debreceni EAC), Kiss Máté (GreenPlan-VRCK)

HBN