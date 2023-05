Nem pihenhetnek a cívisvárosi női kézilabdázók, hiszen a szerdai Alba Fehérvár elleni sikert követően szombaton ismét pályára lépnek. Szilágyi Zoltán tanítványai Kisvárdára látogatnak, ahol 18 órakor újabb kulcsfontosságú összecsapás vár Füzi-Tóviziékre. A tabellán immár harmadik Vasutas a 10. helyezett Szabolcs vármegyeiekkel néz farkasszemet, a tét pedig nem kicsi: amennyiben győzni tudnak a piros-fehérek, továbbra is saját kezükben lesz a sorsuk a bronzéremért vívott harcban. A találkozó előtt Bordás Réka a HAON-nak elmondta, nem kérdés, hogy csak a két pont megszerzése lebeg a szemük előtt. – Az előző meccsen az Alba ellen kívülről is látszódhatott, amikor már 8-9 góllal is vezettünk, hogy próbáljuk beosztani az energiánkat, hiszen nem könnyű ilyen ütemben tétmeccseken szerepelni.

A Kisvárda ellen nagyon nehéz meccsre számítok, ettől függetlenül nem gondolunk másra, csak a győzelemre. Idegenben mindig szoros meccseket vívunk ellenük, kissé csalóka lehet a tabella ebben a kérdésben.

Videós elemzéseket is tartottunk már, úgy érzem, megfelelően felkészültünk az összecsapásra – nyilatkozta a sportoló.

Idegenben sosem könnyű

Abban a helyzetben van a szezon hátralévő részében a DVSC Schaeffler, hogy kivétel nélkül már csak idegenben fognak szerepelni Szilágyi Zoltánék. Természetesen profi sportolókról beszélünk, ugyanakkor az utazás sokat kivehet a játékosok erejéből. Bordás Réka ebben a kérdésben úgy fogalmazott, nem lehet kifogás, hogy utazniuk kell, mindenáron győzni szeretnének a maradék három fordulóban. – Nagyon motiváltak vagyunk, egész évben azért küzdöttünk, hogy most itt tartsunk. Annak kifejezetten örülök, hogy a saját kezünkben van a sorsunk, tudjuk mi lett a vége legutóbb amikor nem így volt.

Nem egyszerű természetesen az utazás, de már megszoktuk, ez nem lehet kifogás. Az egyik legfontosabb az lesz, hogy stabilan védekezzünk és minél több helyzetet értékesítsünk.

Amennyiben ez összejön, akkor el kell hoznunk a két pontot – nyilatkozta a kézilabdázó.

A Kisvárda–DVSC összecsapást szombaton 18 órától rendezik a Városi Sportcsarnokban.

