A sportban rejlő egyik szépség mutatkozott meg hétfőn este Berettyóújfaluban. Van abban valami varázslatos, mikor egy elbukott büntetőpárbaj után is zeng a „Szép volt fiúk!”, mikor a szurkolók éltetik a válogatott tagjait és szövetségi kapitányt, és együtt éneklik el a Himnuszt a lefújás után, akkor is, ha mindez nagyon fájdalmas.

A Belgium elleni vb-pótselejtező visszavágójára került sor a Pálfi István Rendezvénycsarnokban, ahol a magyar nemzeti együttesnek 2–1-es hátránya tudatában mindent meg kellett tennie a siker érdekében, hogy továbbjusson a sorozat elitkörébe. Látszott is Turzó József tanítványain, mindenre elszántak, ahogy a csordultig megtelt berettyói futsalos szentélyben összegyűlt szurkolók, úgy a hazai játékosok is beleadtak apait-anyait – mint utóbb kiderült, ez is kevésnek bizonyult.

Megnyomták az elejét a mieink, azonban míg hazai oldalon kimaradtak a helyzetek, addig a vendégek élni tudtak lehetőségeikkel: a 9. percben Sababti, majd rögtön utána Rahou zörgette meg Alasztics Marcell hálóját. Bizonyára sokan felkapták a fejüket a városban, hiszen egy kisebb hangrobbanás következett a 16. minutumban, amikor Pál Patrik hatalmas bombát eresztett el kapásból. A szünetben pedig már 2–2 volt az állás, Rábl János perdített középre, a menteni igyekvő Gréllo pedig a saját kapujába juttatta a játékszert.

A második félidőben kiegyenlítetté vált a mérkőzés, a hajrában robbant a bomba, Dróth Zoltán harcolta ki a kétszer ötperces hosszabbítást. A ráadás második etapjában Hajmási Milán is feliratkozott a gólszerzők közé, ám Rahou sem maradt adós. Az utolsó másodpercekben Pál Patrik kisbüntetőt végezhetett el, nekifutott, és lőtt, próbálkozása a kapufán csattant. Következett a büntetőpárbaj, öt-öt vállalkozót szólítottak. Tőlünk Pál és Hajmási, a másik oldalon ellenben csak Sababti tévesztett, ami azt jelentette, Belgium jutott tovább 5–5-ös összesítéssel, hatméteresekkel.

A hajdú-bihari válogatottak közül az MVFC-ből Rábl János és Nagy Imre ezúttal is stabil tagja volt a csapatnak, míg a DEAC kapusa, Krajcsi Bence a kispadról várta a bevetést, pár másodpercet kapott is.

„Csukott szem, tiszta erő”

– Egy igazi hullámvasút volt az egész mérkőzés: 2–0-s hátrányba kerültünk, ami az idegenbelivel már 3–0-nak számított, innen sikerült feljönni, úgy, hogy már mi álltunk továbbjutásra.

Sajnos nem sikerült kihúzni az összecsapás végéig, megint kimaradtak a helyzeteink, a vége pedig, a büntetőpárbaj egy lutri volt. Valamiért most nem akarta a sors, hogy mi jussunk tovább. Ettől függetlenül nagyon büszke vagyok a fiúkra, mert amilyen utat bejártunk, arra lehet építeni, bízom benne, hogy ezen az úton megyünk tovább, és az eredmények is jönnek majd, egyértelmű, van az együttesünkben potenciál

– mondta el a lefújás után Turzó József szövetségi kapitány, akitől arról is érdeklődtünk, mit tud mondani ilyenkor a játékosoknak. A mester úgy fogalmazott, a valódi értékelés lehet majd csak egy kicsit később következik, egyelőre megköszöni a munkájukat, és kiemeli, senkit sem hibáztat, hiszen mindenki beleadott minden tőle telhetőt, a játék része a hiba. Turzó József úgy véli, a szurkolók fantasztikusak voltak, rajtuk semmi sem múlott. – Igazi futsalünnep volt, csak az i-ről a pont most hiányzott.

Nagy Imre is értékelt a meccset követően. – Nagyot küzdöttünk, több volt benne. Az elején bealudtunk, egyéni hibák után kaptunk két elkerülhető gólt. Majd a csapat megmutatta az erejét, visszajöttünk, sőt, volt olyan szakasza a találkozónak, hogy mi álltunk továbbjutásra. Sajnos a hatos az ilyen, aki elvállalja, és odaáll, az hibázhat, most nem mi örülhettünk a végén – nyilatkozta az újfaluiak kiválósága, majd a saját hatosára is visszaemlékezett. – Nagyon izgultam, gondolkodtam rajta, elvállaljam-e, de hazai pályán nem volt úgymond más választásom, csukott szem, tiszta erő, ebben vagyok jó.

Mint utóbb kiderült, Turzó József számára ez volt a hattyúdal a kispadon, ugyanis a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) kedden bejelentette, Sergio Mullor Cabrera lett az új kapitány, míg Turzó az MLSZ futsalszakágának vezetőjeként tevékenykedik a jövőben.

KSZD