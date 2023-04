Kecskeméten a hétvégén rendezték meg a VII. Duna Kupát és XII. fedett pályás országos bajnokságot, melyen három ország (Ausztria, Magyarország, Románia) versenyzői vettek részt. A debreceniek nagy létszámú, 22 fős csapattal képviseltették magukak.

Az első versenyszám a 200 méteres férfi vegyesúszás, Dr. Rentka László emlékszám volt a Debreceni Szenior Úszó Klub korábbi elnökének tiszteletére. A díjakat testvére, Éva adta át a verseny első három helyezettjének, Csaba Lászlónak, Kollár Marcellnak és dr. Gulyás Péternek.

A debreceniek legkiemelkedőbb eredményét a 4x100 méteres férfi vegyesváltó csapata érte el a 280-319 éves korcsoportban. A Debreceni Szenior Úszó Klub Faluhelyi Ferenc-Tacsi Róbert-dr. Batta Gyula-Krasznai Róbert összeállítású váltója új országos csúcsot ért el. A váltótagok közül kerültek ki a debreceniek legeredményesebb versenyzői is. dr.Batta Gyula, Faluhelyi Ferenc és Krasznai Róbert 2-2 aranyéremmel és összesen 9 ezüstéremmel járultak hozzá a csapat sikeres szerepléséhez. Rajtuk kívül Tóth Béla 2, Molnár Dániel, Othman Mohamed és Molnár Péter 1-1 alkalommal állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Molnár Dániel 4, Tóth Béla 3, Molnár Péter 2, Othman Mohamed 1 számban ezüstérmet is nyert. Tóth Béla menü úszással is gyarapította a csapat pontjait, összesen 14 versenyszámban érve el pontszerző helyezést.

A dobogó második fokára 2-2 alkalommal állhatott fel Legoza Éva és Forintos Attila, 1-1 ezüstérmet vehetett át Dombói Gábor, Terdik Ákos és dr.Virágos Eszter. Kiemelendő az újonnan debütáló Lente Tamás ezüstérme 200 méteres mellúszásban, valamint a szintén újonc Theobald Lili 1-1 bronzérme 50m és 200m női gyorsúszásban. Cseke Béla is először versenyzett a DSZÚK színeiben, pontszerző helyezéssel hozzájárulva a csapatversenyben elért 4. helyezéshez, csakúgy, mint régi csapattársaink, Mehrwerth Péter és Miklós Attila.

A bronzérmesek közül dupláztak: Molnár Péter, Nagy Szabolcs, Terdik Ákos és dr.Virágos Eszter. 1-1 bronzérem került Fráter Olivér, Tacsi Róbert, dr. Ambrus Zoltán, Dombói Gábor, Tamus Zoltán és Othman Mohamed nyakába.

Az összetett csapatversenyben a debreceniek az előkelő 6. helyre léptek előre – áll a klub hírlevelében.

HBN