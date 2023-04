Élete első felnőtt világbajnoki szereplésén van túl a DEAC Jégkorong Akadémia 17 esztendős kapusa, Révész Zsuzsa. A debreceni hálóőr a svédek és a finnek ellen kapott lehetőséget csereként, és egyáltalán nem vallott szégyent – olvasható a DEAC honlapján. – A kiesés ellenére nagyon jó volt a hangulat, nem látszódott, hogy a csapat egy része egymás ellen játszott szezon közben, a másik része pedig külföldről érkezett.

A világbajnokságon igen magas volt a színvonal, mert sok nemzetnél többen top ligákban játszanak és ez a jégen is megmutatkozott, emiatt a játék gyorsabb és agresszívabb volt a megszokottnál

– mesélt kanadai élményeiről a hokis.

Révész felidézte, mit érzett, amikor Németh Ancsa helyére beállította Pat Cortina szövetségi kapitány. – Nagyon izgultam amikor mondták, hogy szálljak be, és utána az első lövésig csak reménykedtem, hogy be vagyok kellően melegedve. Ám azt követően már nem izgultam, és fókuszáltam a meccs végéig. Ez már a második vébém a felnőtt csapattal, de most először álltam be meccs közben a kapuba. Számomra hihetetlen érzés volt, hogy megbíztak bennem az edzők és a csapattársak. Reménykedem benne, hogy ez a jövőben is így lesz – mondta a DEAC kapusa.

A válogatott végül kiesett az A csoportos elit vébéről, így egy szinttel lejjebb folytatja legközelebb. – Nyilván nagyon csalódottak voltunk, mert úgy gondoltuk, hogy amit tavaly elértünk, azt most is el tudjuk érni, azaz kiharcoljuk a bennmaradást. Azonban már fölösleges keseregnünk, mert képesek vagyunk arra, hogy visszajussunk az elitbe, s arra, hogy ott jó eredményt érjünk el.

HBN