Ismét pályára lép az MVFC, ám ezúttal nem a bajnokságban, hanem a Magyar Kupában van jelenése Trencsényi János együttesének. Rábl Jánosék Tiszaföldvárra utaznak, ahol minden előjel szerint esélyesként lépnek pályára, hiszen a kupapárharc első ütközetét 5–1-re nyerték hazai környezetben. Mondhatni formalitás lesz a visszavágó, mert ekkora előnyről nem szokott elbukni az újfalusi gárda, ám nem árt vigyázni a kupameccsekkel, bármikor borulhat a papírforma. Az első találkozón többek között Nagy Imre is remekül játszott, s két góljával segítette is csapatát, amennyiben ma is hozzá tud tenni klasszisával, valamint a csapattársai is magabiztos teljesítményt nyújtanak, minden bizonnyal tovább is jutnak.

