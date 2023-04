Hétközben sem szünetel a labdarúgó NB III., mindhárom Hajdú-Bihar vármegyei együttes pályára lép a 34. fordulóban. Előzetesen a Hajdúszoboszló csapatára vár a legnehezebb feladat, akik az ezüstérmes pozícióban helyet foglaló Putnokot látják vendégül. A HSE nincs egyszerű helyzetben, hiszen pályafelújítás miatt a Nyíradonyi Városi Sporttelepen kénytelenek játszani hazai összecsapásaikat. A kék-fehérek győzelem esetén akár a nyolcadik pozícióba is kerülhetnek, ami kulcsfontosságú lehet a bennmaradás kiharcolásáért folytatott küzdelemben. A vendégek hátránya 23 pont az első helyezett BVSC Zuglóval szemben, de nem mondható, hogy félvállról vennék majd a találkozót, hiszen mindössze 7 egységgel előzik meg a Körösladányt.

A DEAC-ra valamelyest könnyebb feladat vár, a Pénzügyőrhöz látogatnak szerdán 17 órakor. Sándor Tamás együttese jelenleg a negyedik helyen áll a harmadosztályban, de győzelem esetén könnyen a felléphetnek a dobogó legalsó fokára. A fekete-fehérek ellenfele egyébként egy Körösladány elleni fiaskó után látja vendégül a hajdúságiakat, ami szintén Bényei Balázsék esélyeit növeli.

A DVSC II. is kötelezőnek nevezhető találkozó előtt áll, a Tiszafüred látogat a cívisvárosba. A vendégek a 12. helyen állnak a pontvadászatban, míg Máté Péterék az 5. pozícióban vitézkednek. A Loki fiókcsapata egy győzelemmel, akár előrébb is léphet a tabellán, de ehhez szükség van a DEAC rossz szereplésére is.

Mindhárom Hajdú-Bihar vármegyei együttes találkozóját szerdán 17 órától rendezik.

