Az OTP Bank Liga előző fordulójában fájdalmas, 1–0-s vereséget szenvedett hazai pályán a Debreceni VSC a Puskás Akadémiával szemben egy 93. percben bekapott góllal. Ilyen a foci, ebben a szezonban már számos meccsen szerzett pontokat a Loki az utolsó percekben, ezúttal az ellenfélnek jött ki jobban a lépés. Van itt azonban egy jóval nehezebben megemészthető aspektusa ennek az összecsapásnak, méghozzá Bognár Tamás játékvezető ténykedése.

Próbáljunk objektívak lenni, és elismerni, hogy Ferenczi János Lamin Colley ellen elkövetett szabálytalansága és reklamálása megért két sárgát, ezért jogosnak nevezhető a kiállítása. Azonban a felcsúti támadó, aki torkon ragadta Janikát és ugyanúgy reklamált megúszta eggyel. De nézzük a többit is! Szolnoki Rolandnak legalább három, ha nem több olyan megmozdulása volt, ami sárgát ért volna, így egészen döbbenetes, hogy lap nélkül lehozta a mérkőzést.

Varga Kevin műesésért sárgát kapott, rendben van. Korábban Komáromi György a hasonló produkciójáért nem. Ha már Komáromi: nyújtott lábbal rácsúszott Dzsudzsák Balázs bokájára, majd még Kusnyírnak is kemények odapakolt – ezek is csak sima szabadrúgást értek. Érdemes megemlíteni, hogy a Puskás játékosa mind a három esetben már rendelkezett sárga lappal. Nyilván képtelen vagyok teljesen pártatlannak maradni, de már három olyan vendég futballistát említettem, akit ki lehetett volna állítani. Ehhez képest a DVSC összesen hét, a vendégek pedig négy sárgával zárták a találkozót…

És mindezt még akár szó nélkül is hagyhattuk volna, de a kedden késő este érkező hír már ténlyeg kicsapta a biztosítékot. Az MLSZ ugyanis Ferenczi Jani három bajnokis eltiltása mellett Dzsudzsák Balázst is elmeszelte két meccsre az „öltözőfolyosón tanúsított sportszerűtlen magatartás” miatt. Kíváncsi lennék, hogy Bognár sporttárs mit szólna hozzá, ha folyamatosan löknék, rúgnák, amikor ő a munkáját próbálná végezni. Mindezt úgy, hogy közben az arra illetékes nem tesz ez ellen semmit. Végül szívesen feltenném a szövetségnek azt a – költői – kérdést, hogy a szurkolókat, a focistákat és az edzőket a legkisebb kritikáért is szigorúan büntetni, de a játékvezetők hibái és arroganciája felett rendre szemet hunyni vajon nem „sportszerűtlen magatartás”?

Bakos Attila