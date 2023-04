Az Ares HC ’94 együttese várt a debreceniekre a floorball OB I. rájátszásának záró mérkőzésén, a DEAC-nak Érden kellett visszavágniuk a két hete itthon elszenvedett 7–4-es vereségért. Nem volt alaptalan a fogadkozásuk, a cívisvárosiak 11–5-re verték ellenfelüket, az első és az utolsó harmad közé ékelve egy olyan második játékrészt, amelyben 6–1-re lehengerelték a házigazdákat. A DEAC-ban több kiemelkedő teljesítmény is akadt, különösen Molnár Kristófé, aki négyszer talált be - írja a deac.hu.

– Örülök, hogy győzelemmel tudtuk lezárni ezt a bajnoki szezont, és feledtetni tudtuk a két héttel ezelőtti hazai találkozót. Ma megmutattuk, hogy komolyabb célokért is harcba szállhatunk, ezt a küzdőszellemet várom a következő bajnoki évadra is! Az elköszönő játékosoknak ezúttal is köszönök mindent, remélem nem szakadnak el a debreceni floorball közegétől! – értékelt a találkozó után Lánczi András vezetőedző.