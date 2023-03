Nyíradony VVTK–Berettyóújfalui SE 1–1 (1–0)

Vezette: Szűcs L. (Puskás Z., Kozma M.).

Nyíradony VVTK: Rácz T., Gyurina J., Perényi R., Nagy K., Kántor T., Gáll F. (Vass G.), Nagy M. (Kiss G.), Bara M., Bogár M., Daru I., Bányász A. Edző: Dán Ferenc.

Berettyóújfalui SE: Mező L., Kardos I., Magyar Sz., Csordás J., Alimán J. (Korcsmáros B.), Magyaris Cs., Trippon P., Trencsényi J., Ertsey Zs. (Szabó G.), Ékes G., Erdei Sz. (Nagy R.). Edző: Szitkó Róbert.

Gól: Nagy K., illetve Trippon P.

Dán Ferenc: A futball örök törvénye, hogy a kihagyott helyzetek megbosszulják magukat, ma ez történt, de ez is az én csapatom. Megyünk tovább, és nem adjuk fel!

Szitkó Róbert: Számítottam rá, hogy a rögzített szituációk fontosak lesznek a mérkőzésen, és ez be is igazolódott, hiszen mindkét gól így született. Játékban voltak jó periódusaink, de az ellenfélnek is voltak nagy lehetőségei a mérkőzés megnyerésére. Fiatal kapusomnak gratulálok a mai teljesítményéhez

A tabella 1. Monostorpályi SE 21 16 2 3 57-20 50

2. Hajdúböszörményi TE 21 14 3 4 63-27 45

3. Hajdúnánás FK 21 13 5 3 54-18 44

4. Nyíradony VVTK 21 13 4 4 36-15 43

5. DASE 21 12 3 6 51-28 39

6. Berettyóújfalui SE 21 11 3 7 40-26 36

7. Hajdúsámsoni TTISZE 21 10 3 8 52-40 33

8. Balmazújvárosi FC 21 10 2 9 53-39 32

9. Sárréti DSK 21 7 6 8 35-28 27

10. Létavértes SC `97 21 7 4 10 45-58 25

11. Kabai Meteorit SE 21 7 3 11 39-39 24

12. DEAC Futball Nonprofit KFT. 21 7 3 11 31-36 24

13. Bestrong SC 21 6 5 10 44-49 23

14. Püspökladányi LE 21 5 4 12 31-57 19

15. Józsa SE 21 3 4 14 44-63 13

16. Debreceni Sportcentrum - SI 21 0 0 21 3-135 0

A szombati mérkőzések jegyzőkönyveit ide kattintva érhetik el.