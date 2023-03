Sárréti DSK–Hajdúnánás FK 1–0 (1–0)

100 néző. Vezette: Horváth J.(Nagy R., Papp N.)

Sárréti DSK: Vass Á., Kiss Cs., Szabó T., Jenei B., Kiss N., Balás V., Alimán A.(Bakonszegi M.), Nagy L., Burkus D., Kiss D., Nagy M. Edző: Kiss Csaba

Hajdúnánás FK: Ésik L., Lovas M.(Kiss L.), Bencze D.(Oláh P.), Bohács B., Andorkó S., Linzenbold Zs., Újvári Zs., Lakatos N.(Uri M.), Fodor J., Tóth B.(Papp L.), Vadász L. Edző: Daróczi Péter

Gól: Balás V. Jók: Mindenki. Ifi: 5–3

Kiss Csaba: Egygólos mérkőzésen úgy gondolom, hogy az a csapat győzött, aki többet tett a győzelem érdekében. A mai napon egy nagyon jó csapattal találkoztunk, akitől sokkal jobb játékot vártunk, de a felívelgetéseken kívül igazi mezőnyfölényt nem tudtak kialakítani. Ez ellen a nagyon szervezett csapatunk viszonylag könnyen tudott védekezni. Az igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy a második félidőben két kapufát is lőttek. Ami után kirúgással jöttünk, es úgy gondolom, hogy a tavaszi szezonban nyújtott teljesítmény után ezt meg is érdemeltünk, Fortuna velünk volt, a jó csapatnak van szerencséje, a mérkőzés vége fele le tudtuk volna zárni a mérkőzés, ha egy kicsit higgadtabbak vagyunk. Gratulálok a csapatnak, le a kalappal előttük! Megyünk tovább ezen az úton. Egy szív, egy dobbanás! Fájó szívvel búcsúzunk az öreg Sosótól, örökké megőrizzük emlékeinkben! Nyugodj békében! Sok sikert kívánunk Nánásnak! HAJRÁ UDVARI! U.i.: Két hét múlva szeretnénk, hogy minden egyes kedves szurkolónk hozzon magával még egy embert, mert úgy gondolom, hogy a csapat megérdemli! Mezőny legjobbja: Cuki. Vass Ádámnak nagyon szépen köszönjük, hogy méltó képen helyettesítette a kapusunkat!

Daróczi Péter: Sajnos, ez nem a mi napunk volt! Ma ennyi volt bennünk, és még Fortuna sem volt velünk! Gratulálok az Udvarinak!

DASE–Bestrong SC 3–1 (1–1)

70 néző. Vezette: Kövér T.(Gajdics Z., Kiss B.)

DASE: Polyák F.(Kerekréti G.), Nagy B.(Balogh B.), Nagy L., Fényi B., Hegedűs Gy.(Éles M.), Varsányi M.(Samad A.), Bucz B., Győri R., Vilmányi D.(Nagy N.), Odunga I.(Ali A.), Konosuke T.(Kiss L.). Edző: Kovács Miklós

Bestrong SC: Kovács D., Áros Cs., Varga V., Hermann D., Barabás Z., Kasza Á.(Párducz T.), Tóth G.(Tar G.), Katona T., Felföldi L., Papp K., Bartók P.(Kiss T.). Edző: Köstner Tamás

Gól: Bucz B., Nagy N., Éles M., illetve Kasza Á. Jók: Kovács D., Katona T., Áros Cs., Hermann D. Kiállítva: Barabás Z. Ifi: 7–2

Kovács Miklós: Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Az ellenfél szervezetten védekezett, és voltak periódusai a mérkőzésnek, amikor támadásban is fölénk tudott kerekedni. A kiállítás után azt gondolom, hogy át tudtuk venni a játék irányítását ám, ez konkrét gólhelyzetekben annyira nem csúcsosodott ki. Szerencsére, a végén azért csak beérett az emberelőny, és egy szép fejessel, valamint egy egyszerű akciógóllal lezártuk a mérkőzést. Gratulálok a srácaimnak, és gratulálok az ellenfél játékosainak is, hiszen heten korábban az utánpótlás játékosai voltak! Büszke vagyok rájuk, továbbra is jól futballoznak.

Köstner Tamás: Kifejezetten jó, élvezetes mérkőzést játszottunk a DASE-val. Játékban jelentős előrelépés történt, ami azonban nem párosult eredménnyel, mert a végén kiütközött, hogy 60 percet futballoztunk emberhátrányban. Ettől függetlenül dicséret illeti a fiúkat, mert hatalmasat küzdöttek, azonban a hazaiak kihasználták a létszámfölényt a találkozó utolsó tíz percében.

Balmazújvárosi FC–Józsa SE 5–0 (2–0)

70 néző. Vezette: Vadon T.(Hetrovics R., Árva A.)

Balmazújvárosi FC: Csorvási T., Fehér Z.(Draveczky L.), Miterkó B., Légrádi M., Nagy L.(Bodnár M.), Silling M.(Gabella J.), Bóz A.(Bajusz M.), Kiss B., Csige Zs.(Szabó N.), Kovács M.(Szabó L.). Edző: Pintér István

Józsa SE: Goron B., Papp R.(Bardi Á.), Balogh T., Trunger L., Fekete G.(Szabó M.), Csizmadia Cs.(Fekete L.), Horváth R., Sperka L., Hamvas E., Iványi Á.(Iványi D.), Gubacsi-Wéber Á. Edző: Szabó László

Gól: Nagy L., Miterkó B., Kiss B.(2), Csige Zs., Jók: Csorvási T., Csiga Zs., Nagy L., Kiss B. Ifi: 2–3

Pintér István: Döcögősen indult, aztán voltak jó periódusaink. Megérdemelten nyertünk.

Szabó László: Nem nyilatkozott!