Szezonbeli legnagyobb győzelmét aratta a bajnokság 21. fordulójában a DVSE-Master Good. A debreceniek 29-10-re nyertek a Fehérvár VS ellen, és továbbra is magabiztosan őrzik a listavezető helyüket a másodosztályban – tudatta a klub vasárnapi közlésében.

A DVSE ősszel sem fukarkodott a találatokkal Székesfehérváron, de ekkora gólzáporra talán senki nem számított. Rögtön az első negyed annyi gólt hozott, mint egy gyengébb bajnoki. A debreceniek hét, a vendégek pedig négy gólt lőttek nyolc perc alatt. Macsi Martin háromszor, Tőzsér Dávid pedig kétszer volt eredményes, valamint betalált Dienes Balázs és Somorjai Sebestyén is. (7-4)

A folytatásban sem csappant a felek lövő kedve. Hazai oldalon hat találatot jegyeztek fel, a vendégek viszont már csak kétszer vették be a debreceniek kapuját. A félidőben 13-6-ra vezetett a DVSE-Master Good.

Fordulás után lendületben maradt a vendéglátó, és akárcsak az első negyedben, ezúttal is hét gólt szereztek a hazaiak.A megnyugtató előnynek köszönhetően a második félidőben Kádár Kálmán egyre több lehetőséget adott a fiataloknak, akik éltek is azzal. Betalált Pataki Ábel, Szőke Benedek, Krizsai Adrián és Krizsai Bence is. A harmadik játékrész felénél először lépte át a közte tízet a DVSE, a záró felvonásban pedig már csak az volt a kérdés, hogy mennyinél áll meg a házigazda. A 29. találatot Tőzsér Dávid lőtte bő egy perccel a vége előtt, és habár meglehetett volna a 30. is, az végül már nem jött össze.

Ennek ellenére aligha maradt bárkiben is hiányérzet a lefújás után, hiszen a DVSE a legnagyobb arányú győzelmét aratta a szezonban.

– Rengeteg gólt láthattak a nézők a mai meccsen. Örülök, hogy jól működött a támadójáték, szebbnél szebb akciókat vezettünk végig a mérkőzésen. Hátul viszont nem koncentráltunk eléggé, erre a jövőben jobban oda kell majd figyelnünk.. Összességében boldog vagyok, hogy sikerült begyűjtenünk az újabb három pontot – nyilatkozta a mérkőzés után Kádár Kálmán vezetőedző.

Az együttes a következő bajnokiját jövőhét pénteken játssza az Oázis ellen.