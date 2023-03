Szombaton kezdetét veszi a megyei másodosztály is, ahol az ősz folyamán rengeteg kérdés maradt a tavaszi etapra. A tabellát a Nagyrábé vezeti, ám az egy ponttal kevesebbet szerzett Derecske szorosan követi őket. A DLSE felnőtt csapata eddig 13 mérkőzésből 9-et nyert meg, emellett kétszer játszottak döntetlent, s ugyanennyiszer veszítettek, így 29 ponttal állnak jelenleg a pontvadászat ezüstérmes pozíciójában. Az egyesület elnöke, Makleit Zsolt a HAON-nak elmondta, folyamatosan remek visszajelzéseket kap a derecskei sportbarátoktól, s bízik benne, hogy sikeresek lesznek tavasszal is. – Nyáron a felnőtt keretünk átalakult, kevésbé ismertük a megye II.-es mezőnyt, ezért a szezon elején még a tisztes helytállást fogalmaztuk meg célnak. Fontos tényező, hogy 90 százalékban helyi fiatalok, saját nevelésű futballisták alkotják csapatunkat, amire rendkívül büszkék vagyunk. Igazság szerint végül úgy fejeztük be az őszi szezont, hogy elsők voltunk, de az utolsó fordulóban ránk esett a sor, hogy pihenőnaposak legyünk és ekkor már nem tudtunk több egységet gyűjteni, Nagyrábé pedig élt a lehetőséggel.

Úgy érzem, hogy remek összhang alakult ki a srácok között, szerethető társaság, s a vezetőedzőnk is kiváló munkát végez. A sportolóink nem pusztán csapattársak, hanem egy baráti közösséget is alkotnak, ami szerintem az egyik legfontosabb ha amatőr futballról beszélünk.

A derecskei sportélet iránt érdeklődők is kedvelik ezt a koncepciót, miszerint a településhez köthető focistákat látnak hétről-hétre a Sárostói Sportpályán – nyilatkozta a fiatal sportvezető, majd kiemelte: egyre többen látogatják mérkőzéseiket, sőt szurkolótáboruk is alakult ki időközben.

Evés közben jön meg...

A derecskei együttes kispadján Szép Sándor személyében egy megyeszerte ismert szakember ül, aki portálunknak elmondta, nagyon készülnek a Báránd elleni szezonnyitóra, amelyen győzelemmel kezdenének. – Nyáron vérátömlesztésen esett át a csapat, hiszen visszaléptünk az elsőosztálytól, de nem anyagi problémák miatt, hanem az addigi elnökünk nem hosszabbította meg mandátumát, így túl későn derült ki, hogy ki lesz a csapat élén, sok játékos pedig eligazolt.

Nem voltak így nagyratörő terveink, hiszen gyakorlatilag a nulláról kellett kezdeni. Ennek ellenére jól sikerült a keret kialakítása, és jelenleg gőzerővel készülünk a Báránd ellen. Szoktam mondani, hogy evés közben jön meg az étvágy, természetesen most már szeretnénk minél több pontot gyűjteni.

Az őszi mérkőzésből kiindulva, amelyen sima lett a vége ugyan, de sokáig megnehezítették a dolgunkat. Abból a mérkőzésből le kell vonjuk a tanulságokat, de mindenféleképpen szeretnénk begyűjteni a három pontot – árulta el a tréner.

A Derecske-Báránd összecsapást szombaton 14 óra 30 perctől rendezik a Derecskei Sportpályán.

