Mozgalmas az idény kezdete a SpeedWolf Debrecen alakulatánál, a világ elitjéhez tartozó dán válogatott négynapos edzőtáborozása után, és egy alapos pályakarbantartást követően újabb csapat érkezik a cívisvárosba: pénteken és szombaton a lengyel ekstraligás Motor Lublin U24-es alakulata tréningezik a Perényi Pál Salakmotor Stadionban.

Elégedetten távoztak

A holt idény nagy durranását a Nicki Pedersen által irányított „dán dinamitok” hajdúsági felkészülése jelentette, ahol a háromszoros egyéni és négyszeres csapat-világbajnok mellett további Grand Prix-nagydíjgyőztesek és világbajnoki érmesek tesztelték önmagukat, valamint a gépeiket. – Köztudomású, hogy a bátyám, Baráth Lajos, közismertebb nevén Luigi kiváló kapcsolatot ápol a dán salakosok többségével. Nicki Pedersen őt kereste meg azzal kapcsolatban, hogy milyen feltételekkel tudnának Debrecenben edzőtáborozni. Utóbb kiderült, a dán válogatott vezetőedzője előtte kikérte Anders Thomsen, Michael Jepsen Jensen, Niels Kristian Iversen és Matias Nielsen, azaz azok véleményét, akik korábban már jártak nálunk, s mindenki szívesen jött újra hozzánk. Az egyeztetések majdnem egy hónapon át tartottak, de szerencsére teljes körű szolgáltatást tudtunk nyújtani nekik. Végül Pedersen mellett tizenegy versenyző érkezett, s ha a pálya a raliverseny miatt nem foglalt azon a hétvégén, akkor a teljes válogatott, többek között Mikkel Michelsennel és Leon Madsennel kiegészülve, közel 20 fővel érkezett volna – fogalmazott Baráth Norbert, a SpeedWolf Debrecen ügyvezetője, aki elárulta, hogy a dánok milyen benyomásokkal távoztak a Hajdúságból.

– Teljes mértékben meg voltak elégedve azzal, amivel fogadtuk őket, a pályát remekül előkészítettük, a szállásuk is ideális volt, így tökéletes körülmények között dolgozhattak. Külön kiemelték, a hétköznapokon kora délután megtartott edzéseken nagyon sok szurkoló volt jelen, a dán második liga egyes küzdelmein nincs ennyi néző. Nagyon jó néven vették az autogramosztást is, ahol szintén több mint százan vettek részt. Az impozáns helyszínen, Nicki Pedersennel megrendezett közönségtalálkozó szintén remek ötletnek bizonyult, a speedway ikonikus alakja arról is elismerően beszélt. A vendégeink teljes mértékben elégedetten távoztak Debrecenből, nekem viszont akadt hiányérzetem: bízom benne, hogy a létesítményünkön tudunk majd még annyit fejleszteni, ha a világ szűk elitjéhez tartozó salakosok érkeznek hozzánk, akkor hozzájuk méltó, magas színvonalú körülmények fogadják őket a stadionban.

Lengyel vendégek

Baráth Norbert elárulta, óriási hírverést kapott külföldön a dánok edzőtáborozása, köszönhetően többek között annak is, hogy Nicki Pedersen – a súlyos sérülését követően 277 nappal – Debrecenben ült vissza először a motorjára. A nagy médiafelhajtásnak is köszönhetően lengyel ekstraligás és első osztályú csapatok, illetve más külföldi pilóták, köztük világbajnok és egykori Grand Prix-s salakszórók is érdeklődtek az edzéslehetőségekről. – Korábban már elköteleződtünk, hogy március 12-én raliverseny otthona lesz a Perényi Pál Salakmotor Stadion, így akkor nem tudtunk több versenyzőt fogadni. Az autós körversenyt követően rengeteg időt és energiát emésztett fel, hogy az ovál újra motorozásra alkalmas legyen, amit önkéntesek áldozatos munkájának köszönhetünk. A salakpálya szerdán lett kész, pénteken és szombaton pedig újabb gárdát fogadhatunk a létesítményben: a lengyel ekstraliga bajnoka, a Motor Lublin U24-es csapata, hét ifjú titánnal edzőtáborozik nálunk. Rendkívül jó kapcsolatot ápolunk a bajnokcsapat edzőjével, Maciej Kuciapával, aki beleegyezett abba, hogy szombaton a három debreceni vaspapucsos, Magosi Norbert, Kovács Roland és Lovas Zoltán is gyakorolhasson. Az edzések mindkét nap 10 órától kezdődnek, s 16 óráig tartanak. Ez a kétnapos motorozás jót tesz majd a pálya állagának, ami azért nagyon fontos, mert április 7-én, nagypénteken kezdődik a hazai versenyszezon Debrecenben, ekkor a Húsvét Kupán, a nemzetközi magyar bajnoki címért küzdenek a salakszórók.

BN