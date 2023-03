Az ügyben a mentők kiadtak egy közleményt, amely így fest: “A mentőkhöz vasárnap 17:05 perckor érkezett segélyhívás a sportpályáról, hogy egy focista összeesett. A helyszínre mentőegységet riasztottunk. Néhány perc múlva egy újabb telefonhívást kaptunk, melyben jelezték, hogy a játékos már jobban van, nincs életveszélyre utaló panasza, tünete és a helyszínen levő egészségügyi személyzet megkezdte az ellátását. 17:13 perckor Budapest 19. kerületében egy súlyos közlekedési baleset történt, ahol több súlyos gyermek és felnőtt sérültet jeleztek, így az ekkor már a sportpálya felé tartó rohamkocsit (több más mentőegységgel együtt) a balesethez irányítottuk, a stabil, javuló állapotú focistához pedig ezután egy másik mentőegységet riasztottunk, akik 17:31 perckor a helyszínre érkeztek és a könnyebb sérülést szenvedett labdarúgót vizsgálatra kórházba szállították.”

A DEAC honlapja természetesen Orosz Marcellt is megkérdezte, hogyan érzi magát. – Számomra is sokkoló volt, ami történt, de már jól vagyok – nyilatkozta a hátvéd. – A tegnapi nap még nehéz volt, leginkább érzelmileg, de van bennem annyi életszeretet, hogy át tudjam vészelni az ilyesmit. Egy-két másodpercnek éltem meg ezt a dolgot, ám technikai vezetőnk, Karikás Krisztián elmondta, volt azért az tíz másodperc is, amíg eszméletlen voltam. Az eseményt én is videóról néztem, nem volt szívderítő, holott ez benne van a sportban. Éltem már át néhány kalandot a pályán, fejsérülés terén is, eddig nem volt gond, általában az ellenfél maradt lent, nem én. Most viszont éreztem, hogy valami nincsen rendben, lehajoltam, és már nem bírtam tartani magam. Volt egy nagy baleset Budapesten, ezért később érkezett meg a mentő, ez nem jött jól nekem, de teljesen érthető, hiszen ott súlyosabb volt a helyzet. Amikor kórházba kerültem, Szabó Levente, a csapattársam szülei bejöttek hozzám, tulajdonképpen lelki támaszt nyújtottak, amit ezúton is szeretnék megköszönni. A CT-vizsgálat után mondta az orvos, hogy nincs nagyobb probléma, nem indokolt, hogy bent tartsanak. Édesapán rögtön elindult Miskolcról, és Levi szülei Gyöngyösnél adtak át neki. Holnap még vár rám egy vizsgálat, de pénteken edzésre kész vagyok – mondta Orosz Marcell.

A történtek kapcsán klub vezetősége elárulta, hogy a DEAC a hazai meccseire saját költségén mindig esetkocsit fizet, hogy a hasonló esetekben gyors segítséget tudjanak nyújtani a szakemberek. A DEAC – egyelőre még Orosz Marcell nélkül – szerdán pályára lép, a Jászberényt fogadja 16 órától a Dóczy utcai Sportcampuson.