A Holló László teremben gyűltek össze a 2022-es év legkiválóbbnak talált sportemberei, akik átvették jól megérdemelt elismeréseiket. A Napló és a haon.hu még február 1-jén indította útjára az év sportolója közönségszavazását, melynek végén kiderült, kik lettek a győztesek a négy kategóriában.

Mint ismert, a női kategóriában a Hajdúszoboszlói SE teniszezője, Bondár Anna kapta a legtöbb szavazatot, így ő lett a legjobb női sportoló.

Ha 2021 a berobbanás éve volt, akkor 2022-t nyugodtan nevezhetjük a stabilitás esztendejének első díjazottunknál. Egy olyan sportágban tud érvényesülni magyarként, amelyben már a világ 300 legjobb versenyzője közé is nehéz bekerülni, nemhogy a top 50-be, amely már az abszolút elitnek számít. Neki mégis sikerült, többek között köszönhetően annak, hogy tavaly májusban a rabati WTA250-es tornán elődöntőt játszott, majd a Roland Garroson párosban negyeddöntőig jutott.

Júliusban a WTA250-es Budapest Grand Prix-n az elődöntőig menetelt, mellyel a világranglistán az 50. helyre lépett. Egy héttel később a palermói WTA250-es tornán párosban megszerezte első WTA-tornagyőzelmét, ezzel a párosok között az 53. helyre került a világranglistán. Az év női sportolója Bondár Anna, a Hajdúszoboszlói SE teniszezője.

Bondár Anna sajnos nem tudott részt venni a ceremónián, így helyette Tumbász József, a Hajdúszoboszlói SE alelnöke vette át a díjat. Ennek ellenére nyilatkozott lapunknak a klasszis teniszező, aki elmondta, bízik benne, még sok éven keresztül tudja folytatni ilyen magas szinten. – Úgy gondolom, a 2022-es egy nagyon remek év volt számomra, tavaly mondhattam el először magamról, hogy ott vagyok a top 100-ban, remélem, ez még sokáig így marad. Mindig nagyon jó érzés, amikor elismerik az ember munkáját, örülök, hogy én kaptam ezt a díjat – fogalmazott.

Nem számított az elismerésre

A DEAC 2022 februárjában jelentette be, hogy az egyesület lovasszakosztállyal bővült, amelynek tagja az ország egyik legeredményesebb díjugratója, ifjabb Szabó Gábor. A kiváló lovas az elmúlt évben remek eredményekkel hálálta meg az egyetemi klub támogatását. Számtalan hazai és nemzetközi versenyt nyert meg, vagy ért el dobogós helyezést. Szeptemberben például a díjugratás legrangosabb hazai viadalán, az országos bajnokságon második helyen végzett Mezőhegyes Chabalával. Novemberben pedig Szilvásváradon, az Állami Ménesgazdaság fedeles lovardáiban rendezett versenyén – amelyen a legjobb hazai lovasok vettek részt – négy számban is diadalmaskodott.

Az ő kiváló eredményeinek is köszönhető, hogy 2022-ben a magyar díjugrató klubranglistán a DEAC a második helyen végzett. Idén is folyamatos résztvevője a rangos versenyeknek, így biztosak lehetünk benne, sokat hallunk még róla. Nem csoda hát, hogy az év férfi sportolója kategóriában ifj. Szabó Gáborra futott be a legtöbb voks a HAON-on.

Ifj. Szabó Gábor jelenleg Spanyolországban vesz részt versenyen, így helyette dr. Szabó Csaba, a DEAC lovasszakosztályának vezetője vette át az elismerést. Még kiutazása előtt azonban nyilatkozott lapunknak a debreceniek kiválósága, aki elmondta, óriási megtiszteltetésnek érzi, hogy ő lett az év legjobb férfi sportolója. – Meglepetésként ért, hogy én végeztem az élen, ezzel együtt nagyon boldog voltam, mikor értesültem róla.

Sajnálom, hogy személyesen nem vehettem részt a díjátadó ceremónián, jó lett volna átvenni a díjat, de így is boldog vagyok

– fogalmazott ifj. Szabó Gábor, aki szerint az egész tavalyi évben nyújtott kiegyensúlyozott teljesítményét ismerték el a szavazók. Az idei évvel kapcsolatban elmondta, szeretné megnyerni a magyar bajnokságot, és azon van, hogy kijusson az Európa-bajnokságra, illetve vár még rá ebben az évben egy olimpiai kvalifikációs viadal, amin ha kiharcolná a részvételt, olyat hajtana végre, melyre 30 éve nem volt példa.

Igen szoros volt a véghajrá

Magyarország legjobb női futsalegyüttese működik Debrecenben, ez nem kérdés. A DEAC csapata tavaly is sok szép eredménnyel örvendeztette meg a sportszerető közönséget. Quirikó Vivien tanítványai a 2021/22-es kiírásban is hibátlan idényt futottak: előbb május 8-án, a Magyar Kupa döntőjében, Kecskeméten a Tolnát győzték le 1–0-ra, majd egy héttel később a bajnoki szereplésüket is megkoronázták, miután a finálé harmadik meccsén 6-0-ra verték a Budaörsöt, ezzel megszerezve az aranyérmet. A Debreceni Egyetem alakulata így mindkét sorozatban megvédte címét. Emellett pedig nem elhanyagolható tény, hogy a válogatott gerincét is a debreceni játékosok adják, az ő közreműködésükkel harcolta ki például a nemzeti gárda az Európa-bajnokság négyes döntőjében való szereplést. Nem csoda hát, hogy a legjobb női csapat kategóriában a DEAC futsalegyüttesére érkezett a legtöbb szavazat. Jobb helyre nem is kerülhetett volna a díj.

– Óriási öröm volt számunkra, mikor megtudtuk, hogy mi nyertünk. Figyeltük az állást, és szoros volt a véghajrá, ezúton is köszönjük azoknak, akik ránk szavaztak.

Ez egyfajta visszajelzés számunkra, hogy jó úton járunk, és amit csinálunk, azt mások is elismerik

– nyilatkozta Quirikó Vivien, a DEAC mestere, akinek irányítása alatt a 2022/23-as idényben is remek sorozatot futnak a női futsalosok. Az alapszakaszgyőzelmet már két körrel a vége előtt bebiztosították, ráadásul eddig veretlenek, illetve a Magyar Kupa Final Fourba is bejutottak, ahol szintén címvédésre készülnek, annál is inkább, mivel Debrecenben, a Főnix Arénában rendezik meg a négyes döntőt.

Nagybetűs csapatként érték el sikereiket

Sok embert megmozgatott az a teljesítmény, amellyel a DEAC U23-as kosárlabdacsapata előrukkolt az előző bajnoki kiírásban. Andjelko Mandics tanítványai bronzérmet szereztek az NBI./B zöld csoportjában, amelynek köszönhetően tavaly szeptembertől már egy osztállyal feljebb, a piros csoportban szerepelhetnek. Mandics mester mondhatni, csodát tett a gárdával, mely kieső pozícióban zárt 2021 tavaszán. A jelenleg már a DEAC élvonalbeli együttesét sikerre vezető tréner egy korábbi interjúban elmondta, úgy látta, taktikában és mentalitásban léptek előre kosarasai a legtöbbet. „A fiatalok megtanulták, hogyan tartsák meg a már kiépített fórt, illetve azt is, hogy hogyan kecmeregjenek ki egy-egy lélektani gödörből” – fogalmazott.

A srácok erőfeszítéseit a HAON és a Napló olvasói sem hagyták szó nélkül, bőszen szavaztak, aminek meg is lett az eredménye: a DEAC U23-as kosárlabdacsapata győzött a legjobb férfi együttesek kategóriában.

– Nagyon nagy sikerként éltük meg, hogy minket választottak a legjobbnak a férfi csapatok között. Kemény munkával értük el, hogy bronzérmesek lettünk, és egy osztállyal fentebb léptünk, csoda kategóriába megy, amit véghezvittünk.

Mindezt nagybetűs csapatként sikerült abszolválnunk, úgy hiszem, ez a díj méltó elismerése a teljesítményünknek. Érdemes megemlíteni az edzőnket is, Andjelko Mandics olyan mentalistást hozott a csapatunkba, ami nélkül ezt nem tudtuk volna elérni

– mondta el Gáspár Mátyás, a DEAC U23-as kosáregyüttesének csapatkapitánya, aki szerint meglepően jól teljesítenek az új idényben a piros csoportban, jelenleg az ötödik helyen állnak, és már bebiztosították helyüket a rájátszásra. Nem kérdés, a debreceni fiatalok ezzel is bizonyítják, nem csupán a véletlen műve volt a tavalyi szereplésük!

HBN