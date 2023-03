Mint a díjazott méltatásában elhangzott, az idei tíz jelölt közül egy olyan szakember kapta a legtöbb szavazatot, aki immár 23 éve dolgozik a hazai sürgősségi ellátásban. Dr. Korcsmáros Ferenc több mint két évtizedes munkája alatt végig kiemelkedő munkát végzett. A tősgyökeres debreceni szakember a sürgősségi ellátás széles spektrumát művelte, és műveli a mai napig is a kivonuló mentőorvosi munka mellett: részt vett a légi mentésben, az orvosi ügyeletek működésében, valamint sürgősségi osztályok munkájában is. Nemcsak gyakorlatban vesz részt a mindennapi sürgősségi ellátásban és a mentésben, hanem ennek oktatásában is szerepet vállal, mind a mentőtiszt-, mind pedig az orvosképzés, szakorvosképzés terén. 2022 augusztusában Korcsmáros Ferencet Pintér Sándor belügyminiszter kiemelkedő szakmai tevékenységéért állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából miniszteri elismerésben részesítette.

Az év sportolói-díjakat Szabó Orsi, a Hajdú-bihari Napló által megszervezett 2021-es Tündérszépek győztese adta át. A legjobb női sportolónak járó elismerést Bondár Anna (Hajdúszoboszlói SE) érdemelte ki. A legjobb férfi sportolónak ifjabb Szabó Gábort (DEAC) szavazta meg az olvasótábor. A legjobb női csapatként a DEAC futsalegyüttesét jelölték meg, a legjobb férfi csapat címmel pedig a DEAC U23-as kosárlabdacsapata büszkélkedhet.

HL