Az előző bajnokit kisebb sérülés miatt kihagyó Djordje Drenovac visszatért a Debreceni Egyetem keretébe, de nem kapott lehetőséget a kezdők között, Andjelko Mandics a szegedi bajnokihoz hasonlóan a Govens, Neuwirth, Mócsán, Garamvölgyi, Tóth sort küldte fel a feldobáshoz – állt a DEAC beszámolójában. Govens hárompontosával indult a találkozó, de Omenaka és Durázi büntetőivel hamar fordított a házigazda. Mitchel kettő plusz egyes akciójára Mócsán még válaszolt egy triplával, de a nagy lendülettel játszó vasiak a negyed derekára nyolc ponttal megléptek (14-6). Mócsán újabb távolijával zárkózott a DEAC, majd bő öt percet követően az idő közben a padról beszálló Drenovac megszerezte az első debreceni kétpontost a mérkőzésen. Hiába közelítettek négy pontra is a hajdúságiak, a játékrészj hajrája a vasiaké volt, Chambers vezérletével pedig sikerült kétszámjegyűre tornázni a különbséget (24-14).

A folytatásban Scott vette magához a kezdeményezést, a tőle már megszokott középtávoli tempókból hármat is elsüllyesztett, majd egy szerzett labda után Drenovacot szolgálta ki, így Kocsis Tamás volt kénytelen időt kérni (26-23). Jót tett az egyperces szünet a hazaiaknak, a folytatásban stabilizálták a védekezésüket, Mitchell agilis támadójátékának köszönhetően pedig folyamatosan növelték fórjukat, sőt három perccel a nagyszünet előtt az amerikai zsákolásával kialakult az addigi legnagyobb különbség (38-27). A félidőből hátralévő időben próbálta menteni a menthetőt a DEAC, Govens és Mócsán büntetői után Tóth és Drenovac is beköszönt, de így is hatpontos hátrányban voltak kénytelenek az öltözőbe vonulni.

A második húsz percet is hasonlóan kezdték a felek, mint az elsőt, Govens kosara után a Körmend átvette az irányítást, átrohantak a hajdúságiakon, Mitchell zsákolását követően pedig hamar kétszámjegyűre hízott a differencia (54-43). Andjelko Mandics hívta magához övéit, rögtönzött fejmosása kis híján a körmendi tábort is túlharsogta. A folytatásban össze is kapták magukat a fekete mezesek, Govens és Drenovac is betalált kintről, így a játékrész felén túl sikerült újra ötre zárkózni (56-51). Sokáig állandósult a különbség, majd az etap hajrájában a Debrecenben három szezont is lehúzó Omenaka lépett elő, sorozatban szerzett öt pontjának köszönhetően 69-60-al fordulhattak az utolsó felvonásra a felek.

A negyedik negyed elején Polyák és Govens duplájával zárkóztak a cívisvárosiak, de ezúttal sem sikerült meglovagolni a jó kezdést, a vasiak Omenaka két hatalmas zsákolása után már újra tíz felett vezettek (77-66). Drenovac vezérletével hiába küzdött nagyot, és került többször is tízen belülre a DEAC, a tavalyi ezüstérmes minden felzárkózási kísérletet visszavert, s végül teljesen megérdemelt tíz pontos sikert aratott. A Debreceni Egyetem ezzel elszenvedte első vereségét Andjelko Mandics irányításával, megszakadt a hat mérkőzés óta tartó győzelmi sorozat. Öröm az ürömben, hogy a különbségnek köszönhetően legalább az egymás elleni eredményben jobban állnak Polyákék, viszont a közvetlen riválisok győzelmének köszönhetően három fordulóval az alapszakasz vége előtt visszacsúsztak a 9. helyre, melyen minimum egyet még mindenképpen javítaniuk kell, ha ki szeretnék harcolni a rájátszást.