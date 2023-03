Nehéz héten van túl a DVSC, hiszen hét napon belül a harmadik találkozója következett a piros-fehér alakulatnak. A Ferencváros elleni hazai vereséget követően hétközben a Magyar Kupában is érdekelt volt Szrdjan Blagojevics együttese, akik a Puskás Akadémia ellen játszottak a negyeddöntőben, de nem jártak sikerrel, így búcsúztak a sorozattól. Két rosszul sikerült meccs után azonban rögtön itt volt a lehetősége Dzsudzsák Balázséknak a javításra, s ehhez az ősi rivális Újpest gárdáját kellet legyűrniük, amely egyáltalán nem ígérkezett könnyű feladatnak. A szerb mester több helyen is változtatott a kezdőcsapaton, hiszen Deslandes, Loncsar, Kiziridisz és Babunszki is bekerült a felcsútiak elleni kezdőhöz képest.

A találkozó elején hamar kirajzolódott, amire sokan számítottak, Varga József volt a Lokomotív jobbhátvédje. A 2. minutumban Kiziridisz osztott ki egy kötényt, majd nagy lendülettel vezette rá a védőkre a játékszert, de eltörte a labdát, így nem kellett játékba avatkoznia az Újpest kapusának. A 8. minutumban Manrique passzolt rosszul középre, amelyből a lila mezes hazaiak profitálhattak volna, de Dusan Lagator remek ütemben vetődött bele a lövésbe. Pár pillanattal később szép összejáték végén Jakobi kísérletezett, de Milosevicsnek nem kellett védést bemutatnia. A kezdeti fehér mezes vendég nyomás után visszább áltak Ferencziék, az UTE pedig fokozatosan átvette az irányítást, ennek köszönhetően Antonov próbálkozott, kis híján hatalmas gólt ragasztott a balhátvéd. Az összecsapás ezen periódusában a tűzzel játszottak a hajdúságiak, de a fővárosiak utolsó passzaiba mindig hiba csúszott. A 17. percben aztán „robbant” a debreceni B közép: Kiziridisz húzott el a szélen, majd középre adott, Pauljevics pedig szerencsétlenül ért labdába, amely saját kapujában kötött ki (0-1). A két szurkolótábor eközben megállás nélkül „üdvözölte” a másikat, amelyben semmi meglepő nincs, hiszen régi „jó” ismerősökről van szó. A félidő derekán Csoboth tette próbára Milosevics kapus képességeit, aki szögletre tolta a bal alsóba tartó játékszert. Könnyen megduplázhatta volna előnyét a Loki, de Dzsudzsák Balázs ordító helyzetben nem tudta kihasználni a lila mezes védők bizonytalanságát. A játékrész utolsó 15 percében kiegyenlítettebb lett a meccs képe, melynek elején Mudrinszki fejelt közvetlen közelről, de a hajdúsági portás óriásit védett. A 38. percben azonban már ő sem tudott segíteni, veszélyes területen adta el a labdát vendégcsapat, melyet Mudrinszki immár gólra váltott (1-1). A félidő végét jelző sípszóig nem volt több gólszerzési lehetőség, ám mielőtt 1-1-es döntetlennel az öltözőbe vonultak volna a felek, Milos Kruscsics vezetőedző kapott sárga lapos figyelmeztetést.

A fordulást követően ott folytatták a csapatok, ahol abbahagyták, igyekeztek néhány húzásból helyzeteket kialakítani, de az Újpest valamelyest kezdeményezőbben lépett fel. A szurkolók becsületére szólhat, hogy egy pillanatig sem hagytak fel az énekléssel. Az 54. percben Csoboth Kevin cselezett nagyszerűen, majd középre adott, de Mudrinszki ordító ziccerben nem találta el a kaput. A lilák támadója egy pillanatra sem állt le, folyamatos veszélyt jelentett Milosevics portájára. A 60. percben Csoboth Kevin lépett ki, egyedül vezethette volna a kapura a labdát, de Manrique utolsó emberként lerántotta, Karakó játékvezető pedig nem hezitált, azonnal felmutatta a piros lapot a spanyol középpályásnak. Érthető módon visszább állt a Vasutas a megfogyatkozást követően, az Újpest pedig próbálta gólra váltani helyzeti előnyét. Egyre fokozódott a lila mezesek nyomása, de a Loki kapusa folyamatosan bizonyította, nem véletlen igazolták a cívisvárosba.

Szrdjan Blagojevics igyekezett reagálni az emberhátrányra, s cserékkel stabilizálni a csapatot. A 71. minutumban Antonov szabadrúgását tolta a léc fölé a Loki kapusa, a tűzzel játszott ekkor a hajdúsági együttes, a budapestiek pedig mindent megtettek a vezető gól érdekben. A második félidő első vendég helyzetére a 77. percig kellett várni, Lagator fejelt egy pontrúgást követően, de Nikolics magabiztosan fogta a labdát, pár pillanattal később Loncsar ajtó ablak ziccerben bólinthatott, ám a végállomás újfent a hálóőr keze volt. Milos Kruscsics nem bírta idegekkel, Dorian Babunszki ellen szabálytalankodtak, az UTE trénere pedig addig-addig reklamált, amíg megkapta újabb sárgáját, s így a kiállítás sorsára jutott. Két perccel a rendes játékidő vége előtt Antonov szabadrúgást végezhetett el, de kísérlete centiméterekkel kerülte el a debreceni kaput. Mint kiderült ez volt az összecsapás utolsó lehetősége, így a DVSC egy pontottal térhet haza Budapestről.

Orosz Krisztofer