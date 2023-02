Az OTP Bank Liga 21. fordulójának zárómérkőzésén az első percek inkább a hazai és vendég B-középről szóltak, sem mint a játékról.

Ment az adok-kapok, de nem sokáig, hiszen a játékosok tettek róla, hogy a pályán történtekre figyeljen mindenki. Megnyomta az elejét a listavezető FTC, a 4. minutumban Megyerinek kellett elcsípni Ryan Mmaee jobb alsóba tartó löketét.

Nem sokkal rá ismét Megyeri és Ryan Mmaee párharca következett, utóbbi újfent kinézte magának a jobb alsót, a debreceniek hálóőre azonban szögletre tudott menteni. A 100. NB I.-es bajnokiján pályára lépő Dzsudzsák is megmutatta magát, Ferenczi passza után csavarta rá jó 17 méterről, a labda azonban a léc fölött repült el. A 19. percben újabb nagy Fradi-helyzet következett: Botka gurított vissza Frederiksennek, aki 16-ról rászúrta, Megyeriről kijött a játékszer, Botka elé került, aki visszatette Ryan Mmaeénak, ám a fővárosiak csatára eltörte a labdát.

Andó-Szabó zsebéből a sárga is viszonylag korán előkerült, előbb Sigér, majd Babunszki kapott lapot. Utóbbi megmozdulása nyomán Samy Mmaee úgy megsérült, hogy nem is tudta folytatni, Knoester érkezett a helyére. Fél óra elteltével a Loki is éledni kezdett, Szécsi tört volna be a 16-oson belülre, de érkezett Pászka, s felrúgta. Dzsudzsák szabadrúgása a sorfalról vágódott le.

A 37. percben aztán megtörtént, amit egyetlen debreceni sem akart látni, mattolták Megyerit. Frederiksen ment el a szélen, tökéletesen szolgálta ki a középen érkező Ryan Mmaeét, aki laza eleganciával a hosszúba gurított, 1–0 a zöld-fehéreknek.

Nőtt a fór

Fordulás után is jobbára a Fradi játékában volt nagyobb átütőerő. Sokan felkapták azonban a fejüket az 53. percben, mikor Dzsudzsák 23 méterről eleresztett egy lövést, sajnos célt nem ért, de a próbálkozásért járt a taps. Nem sok hiányzott, hogy a fővárosiak tovább növeljék az előnyüket, azonban Frederiksen túl körülményes volt, így mire ellőtte a labdát, már igazán helye sem volt, Megyeri simán fogta. Szrdjan Blagojevics is érezte, valamit tenni kell a támadószekcióval, így változtatásra szánta rá magát az 59. minutumban, a február közepén igazolt Aydint küldte be Szécsi helyére.

Továbbra is a pestiek irányítottak, a 68. percben pedig minden cívisvárosi fellélegezhetett, miután Traore bombája a gólvonal előtt pattant le, az érkező Zachariassen pedig kihagyta a fórt.

Ismét örömmámorban úszott a vendégszektor a 79. percben, nem is csoda, hiszen Ryan Mmaee 15-ről kilőtte a jobb felsőt, 2–0. Még kilátástalanabbá vált a helyzet, mikor megfogyatkozott a Debrecen, Mance rúgott utána Zachariassennek, rögtön villant a piros.

Csalódottan indult haza több mint tízezer néző, hiszen amiért jöttek, nem kapták meg, a hazai győzelem elmaradt, emellett pedig az a harcosság is hiányzott a piros-fehérekből, amely az utóbbi időben jellemezte őket. 2–0-ra nyert a Fradi. Csütörtökön a kupában, a Puskás ellen lehet vigasztalódni.

KSZD