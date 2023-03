A magyar szövetség tájékoztatása szerint a Babos Csaba utódjául a hónap elején kinevezett szakember Gálfi Dalmára (79. a világranglistán), Bondár Annára (80.), Jani Rékára (130.), Szabanin Natáliára (255.) és a 319. helyen álló Babosra számít majd az antalyai csoportmérkőzéseken, melyekre április 10. és 15. között kerül sor.

„Természetesen ott lesznek Törökországban top 100-as női teniszezőink, Anna és Dalma, az élmezőnyből Udvardy Pannának sajnos sérülése miatt ki kell hagynia a csoportmeccseket. Jani Réka jelenléte is fontos lesz, hiszen ő is a legjobb száz kapujában mozog, és rengeteg tapasztalattal rendelkezik. Nati sikeres feltörekvő játékos, balkezes, és bárkivel fel tudja venni a versenyt. A korábbi páros világelső Timi egyéniben és párosban is bevehető, rutinja biztosan a csapat segítségére lesz” - jelentette ki Palágyi Miklós.

Azt, hogy a magyaroknak mely országokkal kell majd megküzdeniük a csoportban a novemberi döntőbe jutásért, később fogják kisorsolni.

A válogatottra a tavalyi idényhez hasonlóan újra az euro-afrikai zóna I-es csoportja vár tíz másik nemzet, Bulgária, Dánia, Egyiptom, Hollandia, Horvátország, Lettország, Norvégia, Svédország, Szerbia és a házigazda Törökország legjobbjainak a társaságában. A küzdelmekre - akárcsak 2022-ben - a tengerparti üdülőparadicsomban kerül sor.

A magyarok a tavalyi csoportküzdelmekben mind az öt mérkőzésüket megnyerték, majd a novemberi rájátszásban 3-0-ra kikaptak a románoktól Nagyváradon, így nem jutottak tovább a BJK Kupa döntőjének a selejtezőjébe.

MTI