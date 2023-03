Egyesben már korábban kiesett, most párosban is búcsúzott Bondár Anna a Miamiban zajló kemény pályás tenisztornától, számolt be a Nemzeti Sport.

Mint írták, Bondár és Kimberley Zimmermann párosa mindössze 55 percet töltött a pályán szombaton, simán kikaptak az Anna Kalinszkaja, Catherine McNally orosz, amerikai kettőstől.