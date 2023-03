Óriási elismerésben részesült Balogh Zoltán: pályaműve bekerült a sportújságírók Oscar-díjának tartott AIPS Sport Médiadíjra. Az idén ötödik alkalommal kiírt megmérettetésre 138 országból több mint 1800 pályamű érkezett, a debreceni tollforgató a legjobb színes írások közé került be a Kapáslövés (Grab shot) című novellájával. Ebbe a kategóriába tartoznak többek között az interjúk és riportok is, így mindenképpen nagy szó, hogy Balogh Zoltán egy novellával kerülhetett be az elitbe.

Futballszerelem

– Bár ez még csak az úgynevezett hosszúlista, s lesz még egy szűkítés a választás előtt, de így is hatalmas megtiszteltetés bekerülni a legjobbak közé. Amikor olvastam az AIPS (Nemzetközi Sportújságíró Szövetség) hírlevelét, el sem akartam hinni, hogy ott találtam a nevemet a listán. A feleségemet hívtam segítségül, hogy valóban jól látok? Bíztam benne, hogy lesznek magyar kollégák a felsorolásban, de az a legmerészebb álmaimban sem gondoltam, hogy a saját nevemmel találkozom. Bevallom, gyermeki öröm lett úrrá rajtam, s ez egy 57 esztendős embertől furcsán hathat – mesélte mosolyogva Balogh Zoltán, aki a cívisváros szülöttjeként kezdett el cselgáncsozni, s versenyzői karrierje után edzőként tevékenykedett a dzsúdóban. Érdekesség, hogy a médiadíj listájára felkerült írását a futball szövi át.

– A Kapáslövés egy Debrecenben játszódó történet, amiben egy kisfiú beleszeret a fociba, s egy idős bácsi tanítgatja, divatos szóval élve mentorálja. Bevallom, sok életrajzi kötődés van köztem és a főhős között, például ezért is lett a kissrác példaképe Puskás Öcsi. Dzsúdósként miért írok a fociról? Nálunk családi hagyományai voltak a futballnak, én is rajongtam érte, ha 10 évesen „nem visz el” a dzsúdó, talán labdarúgó lettem volna.

Gyerekként elköteleződtem a DVSC mellett, s ez a szerelem a mai napig tart. Büszkén viselem a debreceniségem, ha kérdezik, azt mondom, hogy egy Szentendrén élő cívisvárosi vagyok

– fogalmazott.

Forrás: Balogh Zoltán-archív

Sportos novellák

Balogh Zoltán sokáig újságíróként dolgozott, majd egy sportmagazin főszerkesztője volt, napjainkban pedig első novellás kötetén dolgozik. – Újságíróként és később szerkesztőként igyekeztem „karcolgatni” a szépírást. Miután 9 esztendőt követően megszűnt a magazin, aminek a főszerkesztője voltam, teljesen a novellák felé fordultam. Jelenleg 35 hosszabb, rövidebb elbeszélésnél tartok, s bár nem ragaszkodom hozzá görcsösen, az írásaim 80 százalékának van sportos vetülete. Azt gondolom, aki valaha foglalkozott a sporttal, nem olyan döntéseket hoz az életben, mint a „civilek”, bár ők is ugyanolyan esendőek, mint a többi ember – s ezt próbálom megmutatni a novelláimban. Szerencsére folyamatosan jön az ihlet, miután belekezdek egy-egy sztoriba, „viszi magát” a történet, s van, hogy nem az lesz a végkifejlet, mint amit korábban elterveztem. Hagyok időt a cselekménynek, két hetet, vagy akár egy hónapot is elpiszmogok egy-egy írással. Jelenleg gőzerővel dolgozom azon, hogy megjelenhessen az első kötetem, s ebben a munkában nagy lökést ad a Kapáslövés nemzetközi sikere.

BN