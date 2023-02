A Nyköbing elleni 34–22-es vereséggel eldőlt, hogy nem csak a saját kezében lesz a sorsa DVSC Schaeffler együttesének az EHF-Európa-liga C csoportjának utolsó fordulójában. Pedig a hajdúságiak malmára hajtotta a vizet, hogy a dánok a saját csarnokuk foglaltsága miatt a 17 ezres várostól 30 kilométerre lévő Maribóban fogadták a Lokit egy 500 férőhelyes csarnokban.

Szilágyi Zoltán ezúttal a Catherine Gabriel – Mariana Costa, Hámori Konszuéla, Füzi-Tóvizi Petra, Planéta Szimonetta, Vámos Petra, Petrus Mirtill összetételű kezdőnek szavazott bizalmat.

A kezdés előtt a törökországi és szíriai földrengések áldozataira emlékeztet az erősen tornateremre hajazó csarnokban. A Loki rögtön az első hét támadását – közte egy Töpfner Alexandra-büntetővel – elhibázta, Kácsor gólja tette végül pontot a vendégek góliszonyos kezdésére az 5. percben.

Szilágyi Zoltán nem is bírta cérnával, magához hívta tanítványait, hogy átbeszéljék a borzasztó rajt hibáit.

Petrus és Planéta találataival zárkózott a Debrecen (6–3), de aztán ismét ötre hízott a különbség, a csarnok jobb szélén helyet foglaló több tucatnyi Loki-drukker bosszúságára. De nem csak az eredmény miatt bosszankodhattak, rengeteg technikai hiba jellemezte a piros-fehérek játékát, és ha Gabriel nem fog több ziccert, még nagyobb lehetett volna különbség.

Egy újabb debreceni időkérésnél Szilágyi Zoltán nagyon indulatosan hívta fel a lányok figyelmét, hogy egyáltalán nem azt csinálják, amit megbeszéltek. A vendégkispad sorra küldte be a padról az új embereket, keresve az aznapi jó csapatot, de bárhogy forgatták, nem találták.

Húsz perc alatt négy(!) gólt szerzett a Vasutas, ami még a megyei bajnokságban sem hagynának szó nélkül. A brazil válogatott Mariana Costa találata egy nyolcperces hajdúsági góliszonynak vetett véget.

A játékrész utolsó öt percére 12–8-nál léptek be a csapatok, mindkét gárda sokat hibázott, Vámos Petra a szünet előtt 7 másodperccel szerzett találatával alakult ki a 14–10-es félidei eredmény.

A folytatásban sokkal több kellett volna a cívisvárosiaktól a felzárkózáshoz, de ebből sajnos nem sok valósult meg. A második játékrészre a Ann-Cathrin Giergerich állt a debreceni gólvonalra, de gyorsan felavatták. A német kapus sorra nyelte be a gólokat, de a legkevésbé ő tehetett róla, hiszen vagy szerzett labda utáni lerohanásból, vagy teljesen zavartalanul lőhettek a kapujára. A 40. percben tízet (23–13) számoltak a Lokira, mivel még az emberhátrányból is a dánok jöttek ki jobban. Giegerich kínjait nem bírta tovább nézni debreceni szakmai stáb, így Gabrielt küldték vissza a vágóhídra. Szegény embert még az ág is húzza: Csernyánszki Liliána találta fejen a kapust, le is küldték két percre. Teljesen szétesett a DVSC játéka, ennek következtében tovább nyílt az olló, 30–15-nél az a szégyen esett meg a mieinkkel, hogy kétszer annyi gól lőttek a dánok, mint a Planétáék.

A piros-fehérek számára egy cél maradhatott a végére, kijönni a „maccsból”, azaz tíz alá vinni a különbséget, de végül sajnos sem sikerült, így 34–22-re nyert a Nyköbing, ilyen arányban is teljesen megérdemelten.

Az utolsó fordulóban a Podravkát fogadja a Loki jövő vasárnap, ott kötelező a győzelem, és lehet reménykedni, hogy nem győznek a dánok a Sola otthonában…

MSZ