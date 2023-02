Alig pár perce jelentette be a DVSC, hogy átigazolta a 19 esztendős Hamzat Ojedirant. Nem gondolnánk, hogy a 179 centiméter magas, jobb lábas nigériai középpályásról túl sok Loki-drukker hallott volna, így megpróbáltuk felderíteni, mit is tett le eddig az asztalra, az albán Szuperligában 5. helyen álló KF Egnatia csapatától érkezett középpályás.

Az internetet böngészve kiderült, az „The Enforcer” (A Végrehajtó) becenévvel illetett Ojediran a korábbi nigériai válogatott – többek között a Barcelonában, és a Sportingban is megforduló – Emmanuel Amunike nevét viselő akadémia neveltje.

A Transfermarkt oldal adatai alapján 2022. augusztus 1-én igazolta le az FK Egnatia, ahol 12 meccsen – 11 bajnoki- és egy kupa – szerepelt, döntő többségében kezdőként.

A nigériai korosztályos válogatottal részt vett a 2019-es U17-es világbajnokságon, ahol az afrikai együttes mind a négy meccsén kezdőként számítottak rá. A Transfermarkt által 250 ezer euróra becsült értékű, leginkább belső középpályásként használható játékost számításba veszik a nigériai U23-as válogatottban is.

Íme egy videó-összeállítás az U17-es vébén nyújtott produkciójából:

MSZ