Megközelítőleg egy hónapja véget értek a vármegyei I. osztály őszi küzdelmei Hajdú-Biharban is, s téli szünetre vonultak a bajnokság együttesei. Január közepén azonban már meg is kezdik a felkészülést a pontvadászatban résztvevő csapatok. A Bestrong SC gárdája az ősz során 19 szerzett ponttal a kilencedik helyen zárt. Az újonc egyesület 5 győzelmet, 4 döntetlent és 9 vereséget tudhat maga mögött, 38-35-ös gólkülönbséggel. A debreceniek vezetőedzője, Köstner Tamás a HAON-nak elmondta, szokniuk kellett a légkört, de összességében elégedett a látottakkal. – A klub történetében először vágtunk neki a legmagasabb vármegyei osztály küzdelmeinek. Jelentős változások történtek a keretben a tavalyihoz képest. Nekünk is kellett egy összeszokási folyamat, amely során a játékosok egységessé váltak, s ezalatt ingadozó volt a teljesítményünk.

A szezon eleji célkitűzésünk az volt, hogy stabil együttes legyünk, ami sikerült is. Sok összetevő szükséges ehhez, hiszen vannak olyan futballistáink, akik Budapesten tanulnak és dolgoznak, így kevesebb edzésre tudnak járni, de becsületükre váljék, minden összecsapásra megfelelő állapotban érkeztek.

Rengeteg fiatal játékossal dolgozunk nap mint nap, összességében jó szájízzel zártuk az őszt – mondta a vezetőedző, majd hozzátette: bizalomra adhat okot a tavaszra nézve a bajnokság első etapjában nyújtott teljesítményük.

Forrás: DEAC-archív

Fontos a téli alapozás

A szakemberek és az együttesek életében meghatározó időszak következik januárban: a felkészülés. Előző héten a cívisvárosi csapat is elkezdte a tréningeket a bajnokság folytatására. Köstner Tamás szerint egy kemény alapozással előrébb is végezhetnek tanítványai, ám abban a speciális helyzetben vannak a vármegyei I. osztályban szereplő egyesületek, hogy két részre szakadt a tabella: a hetedik és nyolcadik helyezett között 8 pont a különbség. A tréner céljai között szerepel a hatodik pozíció megszerzése, ám tudja, nehéz feladat áll előttük. – Minden sportember szeretne lehetőség szerint minél előrébb végezni saját kiírásában, ez alól mi sem vagyunk kivételek. Céljaink között szerepel, akár a 6. hely is, de ennek érdekében rengeteget kell tennünk, illetve az élmezőnyhöz tartozóknak is bukdácsolniuk kell. Azt szoktam mondani, hogy egy huszáros tavasszal bármi elérhető.

Mindenki láthatja, hogy kettészakadt a mezőny, ám a végelszámolásnál mi is az első felében lennénk a pontvadászatnak. Minél több fiatalt beépítve lépnénk pályára akik ezáltal a kellő rutint is megszerezhetik

– nyilatkozta az edző, aki később elárulta, a Kaba elleni 4–0-s siker alkalmával szerepeltek a legjobban játékosai, s reméli, a sikeres őszi lezárás kellő löketet ad majd a folytatáshoz.

Nem terveznek sok igazolást

A januári időszak abban is különleges a klubok életében, hogy ekkor tudják új játékosokkal megerősíteni a keretüket. Sok-sok pletyka lát napvilágot a rajt előtt, ám közel sem olyan egyszerű a vármegyei futballban télen igazolni. Köstner Tamás portálunknak elmondta, nem fog nagymértékben átalakulni a keret összetétele. – Ha lesz játékosmozgás, akkor is csupán minimális. Ami a távozókat illeti, reméljük, egyben marad a társaság.

Remek egyveleg alakult ki a rutinos és fiatal focisták között. Ez lehet a siker egyik legfontosabb összetevője. A sportban ugyan bármikor történhetnek váratlan dolgok, ami egy-két érkezőt és távozót is jelenthet, de számottevő változással nem kalkulálunk.

Erősíteni mindig jó, de nem mindenáron, így a meglévő kerettel tervezzük az előttünk álló feladatokat – árulta el a szakember, majd hangsúlyozta, minden labdarúgóját kiemeli az ősszel látottak alapján, ezzel együtt arra ösztönzi játékosait, hogy még jobban teljesítsenek majd a tavaszi etapban.

A Bestrong SC február 18-án kezdi a bajnokság második felét a 4. helyezett Hajdúsámson ellen.

Orosz Krisztofer