A múlt heti Békéscsabai RSE elleni vereség után sokan féltették a debrecenieket, hiszen az odavágón, Budaörsön nagy verésbe szaladtak bele, egyik szettben sem tudtak 12 pontnál többet szerezni. Az Eötvös DSE szombati közlése szerint rontott vendég nyitással kezdődött a találkozó, ahol most is sokan buzdították a hazaiakat. A Budaörsi DSE igazolta jó hírét és erős nyitásokkal és pontos támadásokkal 3:8-ra elhúzott. Hazai időkérés után szép lassan feljött a DSZC-Eötvös DSE. Pálfi Kitti szépen osztogatta a labdákat és Fehérvári Vivien, Juhász Flóra, Tea Terzievska és Alison Muldrow is szereztek pontot támadásból ebben az időszakban. 13:15-nél és 14:16-nál úgy tűnt, hogy lehet a hajdúságiaknak keresnivalójuk, de Horváth Petráék megrázták magukat és 6 pontosra hizlalták az előnyt. Kovács Anett ász nyitásával még közelebb kerültek a hazaiak, de aztán lezárták a szettet a vendégek.

A második szett elején Tátrai Nikolett nyitásaival nem tudtak mit kezdeni a debreceniek, és hamar 5 pontos előnybe került a Budaörs. Többek között Berza Fanni ütéseivel és Alison Muldrow sáncaival 11:12-re feljött a DSZC-Eötvös DSE, de aztán fokozatosan elhúzott a vendéggárda.

A harmadik játszmában 1:3 után a hazaiak két idegenlégiósának köszönhetően 5:3-ra fordítottak az „eötvösös” lányok, de két hiba után ismét jöttek Tátrai Nikolett nyitásai és ismét megnyugtató előnybe kerültek a vendégek. 8:14-nél úgy tűnt, hogy eldőlt a mérkőzés, de Kozma Kittiék pontról pontra közelebb kerültek és 16:18-nál már csak két pont volt a különbség. Ekkor azonban a vendégek ismét átvették a játék irányítását, sokkal többet támadtak, mint a hazaiak és megnyerték a találkozót.

Bár simán nyert a Budaörs, a DSZC-Eötvös DSE játékában előremutató jeleket lehetett felfedezni, helyenként felvették a játék ritmusát a tabellán jóval előttük lévő ellenfelükkel szemben.

DSZC-Eötvös DSE – Budaörsi DSE-Emericus 0:3 (-20, -16, -19) DSZC Beregszászi Pál Technikum. Vezette: Halász Tibor, Takács Ádám.

DSZC-Eötvös DSE: Berza Fanni, Juhász Flóra Anna, Pálfi Kitti, Fehérvári Vivien, Alison Muldrow, Tea Terzievska. Csere: Kozma Kitti (libero), Papp Csenge (liberó), Kovács Anett. Edző: Szombathy András

Budaörsi DSE: Pisák Flóra Magdolna, Horváth Petra, Jakab Boglárka, Tátrai Nikolett, Kiss Zsófia, Darvas Hanna. Csere: Futsek Sára Kármen (liberó), Ujvárosi Boglárka (liberó), Merza Zsófia Krisztina, Pisák Luca Boglárka, Hernády Sára. Edző: Ujvárosi Levente Károly.

A DSZC-Eötvös DSE legközelebb február 4-én 16 órától Veszprémben fog játszani.