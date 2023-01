– Adta magát a CIV, a korhatáros szabályok ott engedik versenyezni Tibit, ráadásul egyike a legerősebb, legszínvonalasabb országos bajnokságoknak.

Spanyolország a motorsport hazája, felsorolni is nehéz, mennyi világbajnokot adott már a sportágnak

– válaszolta meg a Haon Miért Spanyolország? kérdését idősebb Varga Tibor, aki csapatvezetői és édesapai minőségben kísérte el fiát a tesztre. – A tavaly decemberi spanyolországi tesztek után látszott, hogy milyen irányba kell mennünk. Így január 18-án elutaztunk Aragónba, amely egy motorosnak maga a kánaán, 50 km-es körzetben 30 karting pálya van, amelyeket 600-as vassal is tökéletesen lehet motorozni – adott tájékoztatást idősebb Varga Tibor.

– Igazából olyan, mintha én is egy spanyol versenyző lennék, ugyanúgy edzünk, ahogy ők a hétköznapjaikban – vette át a szót Varga „Szikla” Tibi. – Itt nagyon jó körülmények között tudok gyakorolni.

Ez az eddigi legnagyobb lépés a karrieremben, hiszen kategóriát váltok, egy 40 lóerős motorról átülök egy 120 lovas gépre.

Jellemzően inkább 18 év fölött szoktak így váltani a versenyzők, de a szponzorunknak köszönhetően megadatott ez a lehetőség, és nem szerettük volna kihagyni. Fekszik nekem a 600-as motor, szeretek vele menni. A CIV-ben az első esztendőt tanulóévnek szánjuk, a fejlődés és a pályák megismerése, betanulása a cél, de a második idényben már majd szeretnénk az elejében végezni. De ehhez elengedhetetlen, hogy sokat tudjunk edzeni, az meg döntően pénzkérdés. Később szeretnénk menni a Spanyol Superbike Bajnokságban (ESBK), mert ott van Moto2, és nem titkolt hosszú távú cél, hogy abban a géposztályban bemutatkozzunk majd egyszer a világbajnokságon is. Ez a nagy álom – tekintett előre a pilóta, aki pittbike, miniGP, off-road, valamint fizikai tréningeken is részt vesz.

Forrás: Varga Tibor-archív

Az ESBK-ból elindulva már két pilótának is sikerült kijutnia a vb-re előttük, szóval egyáltalán nem lehetetlen a vállalkozás, ám az anyagiakon rengeteg múlik a motorsportban is. Nem elég a tehetség, ha nincs mögötte biztos anyagi háttér, akkor nagyon nehéz. Vargáékat már több híres csapat is megkereste, de annyira sokba kerül egy világbajnoki idény, hogy azt jelenleg nem tudják kigazdálkodni. Mivel nincs multicég mögöttük, így a baráti társaság, meg a családi kassza rakja össze még mindig a büdzsét. Ez azt jelenti, hogy Tibi úgymond nem fizetős pilóta, hanem neki az eredményeken keresztül vezethet az út az álmaihoz. Ahhoz, hogy kikerüljön a vb-re, nem elég csak a jó eredmények, csak úgy működhet, ha valaki befektet a karrierjébe. A Gaman Racing nagyon a soraiban akarja tudni Tibit. Egy végletekig profi csapatról van szó, amely rengeteg kiváló pilótával dolgozott már együtt, és segítette őket bajnoki címekhez, de tőkebevonás nélkül ők sem tudják vállalni az anyagi terheket, bármennyire is szeretnék.

A Gaman Racing együtt dolgozik például a Vinales – Maverick Moto3 világbajnok, jelenleg az Aprilia versenyzője a MotoGP-ben; Isaac a Superbike-ban versenyez – unokatestvérekkel, utóbbi épp a héten tartott telemetriás fejtágítót Tibinek.

Az ifjú magyar edzett már együtt más világbajnokokkal is (Joan Mir: MotoGP és Moto3; Tito Rabat: Moto2), tehát a körülmények adottak, csak ugye ott van az átkozott pénz…

– Csak egy adalék: a csapatnál rácsodálkoztak, hogy Tibi ruháját és sisakját mi vesszük meg. Ahogy elmondták, Spanyolországban egy tehetséges versenyzőek nem kell fizetnie ezekért. Ilyen – nem is annyira apró – részletek sokaságából áll össze a nagy egész, és mi ebben hátrányban vagyunk, de amit lehet, megteszünk. De így nehéz – ismerte el idősebb Varga Tibor.

Forrás: Varga Tibor-archív

A csapat február 12-én indul haza, addig próbálnak minél több tesztkilométert beletenni Tibibe és a motorjába. Tervben volt, hogy ellátogatnak Navarrába és Barcelonába, mert mindkét pálya szerepel a versenynaptárban. Utóbbi be van zárva, ám úgy néz ki, Navarra összejön majd. Ott nem az űridők elérése lesz a cél, hanem a minél jobb pályaismeret megszerzése, hogy ne nulláról kelljen elkezdeni majd a versenyhétvégét. Varga Tibi és a csapat a közösségi oldalain napi szinten jelentkezik videós és képes beszámolókkal a spanyolországi felkészülésről.

MSZ