Ő egy klasszikus box-to-box középpályás. Könnyen felismerhető technikai képességei mellett jó fizikummal is rendelkezik. Remekül fejel és távolról is jól lő. Egy olyan játékosról beszélünk, aki sokat fejlődött az elmúlt két évben, és aki gyorsan fejlődhetne Torinóban is.