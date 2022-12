Forrás: DVSC

Felröppentek a hírek miszerint a DVSC egyik legértékesebb játékosát, Baráth Pétert szemelte ki magának az olasz első osztályban szereplő Torino együttese. Ilyenkor szokásos módon két tábor akadt: azok, akik szerint megállná a helyét Olaszországban a Loki 77-ese, s azok, akik úgy vélekednek, hogy nem. Néhány évvel ezelőtt sokan nem tudták milyen csiszolatlan gyémánt tréningezik nap mint nap a DLA-n, manapság pedig a világszerte elismert magyar válogatottban is bemutatkozott, így a kérdésre a válasz egyre egyértelműbb.

Személyes emlékeim is vannak Petyáról, hiszen amikor még csak kopogtatott az első csapat ajtaján, akkor sokszor szóba került kettőnk között a téma, hogy mennyire komolyan is veszi a labdarúgást. Ekkor is nagy célokat fogalmazott meg nekem a sportágról, s azt kell mondjam, hogy az elmúlt két és fél évben óriási fejlődésen ment keresztül. Mára már elképzelhetetlen, hogy ne legyen ott a neve hétről-hétre a Loki kezdőcsapatában. Amennyiben nem is igazolna az olasz sztárcsapathoz, akkor sem valószínű, hogy sokáig fogjuk őt látni DVSC-szerelésben.

Véleményem szerint – melyet Baráth Péter „feltűnésétől” kezdve hangoztatok –, a Serie A, a Bundesliga mellett olyan stílusú bajnokság, ahol idővel meghatározó játékos lehet. Fizikailag abszolút megérett a váltásra a középpályás, s minden adottsága megvan ahhoz, hogy egy nívósabb pontvadászatban is megállja a helyét. Emlékezzünk csak arra, hogy nemrég irányítót és belső védőt is játszott az eredetileg „box-to-box” középpályás. Az a sokoldalúság, ami jellemzi Pétert, hogy akár egy mérkőzésen belül is képes több poszton is konzekvens teljesítményt nyújtani, elengedhetetlen tulajdonsága a topbajnokságok játékosainak. Sokan legyintettek, amikor Marco Rossi először hívta be a keretbe a cívisvárosi közönségkedvencet, ám azóta is számol vele a „Mister”. Márpedig hogyha a talján tréner folyamatosan bízik a hajdúsági játékosban, akkor az csak erősítheti a mellette szóló érveket. Kétségtelen, hogy a jövő nagy magyar válogatottjának meghatározó tagja lehet Baráth Péter, melyhez kijelenthetem, megérett a szintlépésre.

Orosz Krisztofer