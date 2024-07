Hubert Lasecki és Kun Benedek szerződtetése után Toma Ádám személyében megvan a DEAC röplabdacsapatának harmadik nyári szerzeménye. A 20 esztendős Toma a Kazincbarcikától érkezik az Extraligában érdekelt együttesükhöz. Új centerük remek fizikai adottságokkal rendelkezik, elég csak közel kétméteres magasságára gondolni. Érdekesség a fiatal játékossal kapcsolatban, hogy sokáig úgy tűnt, labdarúgóként érhet el szép sikereket, ám a futballcipőt 2021-ben szögre akasztotta – olvasható a DEAC honlapján.

Toma Ádám örül, hogy DEAC-hoz igazolhatott

Forrás: deac.hu

Ősztől a Debreceni Egyetem nemzetközi gazdálkodás szakán fogom folytatni a tanulmányaimat, ezért is örülök, hogy a DEAC-hoz igazolhattam. Az sem mellékes, hogy tavasszal pár napig próbajátékon szerepeltem a debreceni klubnál, és csak pozitív impulzusok értek. A leendő csapattársaim nagyon szimpatikusak és segítőkészek voltak, így a beilleszkedés aligha okoz majd problémát

– A keretből Elleh Jonathant egyébként már gyerekkorom óta ismerem. Tisztában vagyok azzal, hogy a srácok az előző idényben a negyedik helyen végeztek a bajnokságban, ami dicséretes teljesítmény. Abban bízom, hogy idén hasonló eredményre leszünk képesek az Extraligában, emellett jó lenne, ha a Magyar Kupában is sokáig menetelnénk. Egyik nagy álmom a kupadöntőbe bejutni, reményeim szerint ezt majd a DEAC-cal elérhetem. Szeretnék fejlődni új klubomban, főleg fizikálisan kellene előrelépnem, továbbá az is célom, hogy minél több tapasztalatot gyűjtsek, ennek köszönhetően pedig stabilabb röplabdázóvá válhatok. Egyik erősségem a blokkolás, ám akkor sem jövök zavarba, ha a támadásokat nekem kell befejeznem. A Vegyésznél tavaly tavasszal kezdtem el edzeni, majd ősszel leigazoltak. A legutóbbi szezonban az utánpótlás-együttesben sok játéklehetőséget kaptam, a felnőtteknél pedig télen tréningezhettem először, aztán nem sokkal később át is eshettem a tűzkeresztségen. Az U20-as gárdával eljutottunk az országos döntőig, végül ott ötödikek lettünk. Felemás érzéseim vannak a fináléról, mivel úgy érzem, jól teljesítettem, ám az igazat megvallva kicsit előkelőbb pozícióra vágytunk. A csapat több tagján már érezhető volt a fáradtság, ami eléggé befolyásolta a produkciónkat – nyilatkozta Toma Ádám.