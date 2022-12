Nem elég, hogy súlyos, 7–1-es vereséget szenvedett a DEAC Miskolcon az Erste Ligában péntek este, alig telt el fél perc, és a csapat elveszített a sérüléséből éppen visszatért Hetényi Zoltánt. Egy erősen meglőtt korong csapódott valahogy szerencsétlenül a sisakjának, a válogatott kapus pedig vérző fejjel a jégen maradt.

A Haon elérte György Józsefet, aki beszámolt a kiváló hálóőr állapotáról. – Ijesztő volt a sérülés, de azóta szerencsére már jobban van Zoli. Hat-hét öltéssel varrták össze a szemöldökét, amíg az be nem forr újra kiesett, én már nevetek az egészen...

Eleve elég vékony kerettel mentünk Miskolcra, bíztunk abban, hogy a sérüléséből éppen visszatérő Hetényi Zoli most már végig velünk lesz, ő is nagyon elszánt volt, sikerült is visszanyerni a kondícióját, és akkor ez történik...

Az a baj, hogy amíg a seb teljesen be nem gyógyul, addig nem tud edzeni sem. Én most azt mondom, 10 nap pihenő, aztán megint kezdhetjük előröl a felkészítését. Örülök, ha az év utolsó két meccsére visszatérhet. Nem tudjuk, hogy befért a korong a sisak rácsain vagy a sisak erősített szivacsbetéte hasította fel a szemöldökét. Szerintem nem ment be a korong, mert nincs csonttörése, és szerencsére agyrázkódása sem, pedig amikor jött le a jégről megingott.

A sérülés sokkolta a csapatot.

Én ott azt hittem, hogy már nagyon hamar el fog menni a mérkőzés ezek után, de gyorsan összekaptuk magunkat. Sőt, azt mondom, nem is játszottunk rosszul, megvoltak az esélyeink, csak amíg mi mindent kihagytunk, az ellenfél belőtte. Az első két harmad után tízzel több kapura lövésünk volt, mégis ők vezettek 3–1-re. A záró etapban a sok kihagyott helyzet miatt kijött a frusztráltság a srácokon, jobban ki is nyíltunk, és ezt megbüntették a miskolciak. Mondtam is magamban, oké, ez egy ilyen meccs, ez van – nyilatkozta György József.

A tréner azt is megosztotta velünk, hogy a Dunaújváros elleni vasárnap 18.30-kor kezdődő hazai bajnokin Gönczi Lajos mögött egy felnőtt szinten teljesen rutintalan fiatal kapus lesz a tartalék, ugyanis négy fiatal a korosztályos válogatottnál van szóval nagy merítési lehetőségük sincs. A tréner reméli, nem lesz újabb sérülés, mert ahogy fogalmazott, akkor tényleg nem tudja, mihez kezdenek majd.

MSZ