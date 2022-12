Szinte már hagyomány a Bázis Kick Box tagjainál, hogy gyűjtést szerveznek, idén december 22-én látogattak el a Hajdú-Bihar Megyei Gyermekotthoni Központ Hajdúszoboszlói 5. számú szakmai egység 4. lakás otthonába - számolt be róla az egyesület. Mint írták, 2022-ben a csokik mellett tartós élelmiszert is gyűjtöttek, amivel egy ideig az étkeztetésben is tudják őket segíteni.

A sportolók segítségét a gyerekek és a nevelők egy kis műsorral is megköszönték, ahol elhangzott, jó tudni, hogy egy ilyen kemény sport mögött érző szívű emberek állnak.