Napjainkban is kuriózumnak számít szerte a világon, amikor egy férfi labdarúgócsapatot nő készít fel hétről hétre. Vajas Vera, az esztári megye II.-es csapat vezetőedzője ebben a helyzetben van, és kifejezetten élvezi a munkáját, a futballon túl pedig pedagógusként tevékenykedik. Szakmai tudása mellett színes egyénisége is a megyei bajnokságnak, hiszen humoros és olykor markáns nyilatkozataival mindenképpen egyedülálló, amit ő képvisel. Az edző a Haonnak elmondta, szenvedélye a labdarúgás, az értékelései pedig önmagát tükrözik.

Véleményem szerint fontos, hogy észben tartsuk, megye II.-ben játszunk, és annak módja szerint nyilvánítsuk ki véleményünket a mérkőzésekről. Természetesen ezzel nem lebecsülni szeretném magunkat, a bajnokságot vagy más szakemberek munkáját. Minden mérkőzésre úgy készítem fel a csapatot, hogy győztesen hagyjuk el a pályát, és biztos vagyok benne, hogy a kollégáim is eszerint cselekednek hétről hétre. Egyszer például a Trollfocira is felkerültem, de úgy vélem ennek helye kell, hogy legyen a labdarúgásban.

– kezdte a tréner, aki hozzátette: az Atlético Madrid ikonikus mestere, Diego Simeone az egyik kedvenc edzője. A szakember továbbá hangsúlyozta: csapata is elfogadja a személyiségét, s egyet is ért legtöbb esetben az általa elmondottakkal.

A fiatal edző nem csupán a község kötelékében dolgozott eddigi pályafutása során, hiszen a DEAC-nál is tevékenykedett, sőt pár évvel ezelőtt a Diósgyőr is megkereste, de szívére hallgatva nem igazolt a borsodiakhoz.

– Korábban dolgoztam Debrecenben is, de a DVTK-nál is szerettek volna magukhoz csábítani a szakvezetők. Azokat a modern körülményeket nyilván nem kell bemutatni senkinek, amelyek persze vonzóak lehetnek laikusként, de olyan embernek tartom magamat, aki szereti a kihívásokat. Így, hogy hazaköltöztem Esztárra, és itt élek jelenleg is, a maradás mellett tettem le a voksomat. A csapatomról elmondható, erős közösség jellemez minket, s mindig abban gondolkozom, hogyha valaki nálunk játszik, akkor azt azért tegye, mert valóban ide szeretne tartozni – folytatta a vezetőedző.

Forrás: Kiss Annamarie

Vajas Vera aktív részese Esztár közösségi életének, hiszen nem csupán a felnőtteket edzi, hanem gyakorlatilag az összes korosztályban dolgozik.

Ezek mellett pedagógusként is tevékenykedik, melynek előnyeit a pályán, és azon kívül is tudja kamatoztatni.

A sporttól elszakadva pedig szaunaszeánszokat is tart. – Debrecenben éltem tíz évig, ahol volt is csapatom, de eközben itthon is edzettem egy korosztályt, ami nyilvánvalóan nehézséget okozott. Végül úgy hozta az élet, hogy hazaköltöztem, és maximálisan tudok az itteni tevékenységeimre koncentrálni. Úgy gondolom, hogy itt érzem azt igazán, hogy megbecsülik a munkámat, s ha ezt tapasztalja az ember, akkor szívesen is végzi a dolgát. Ennek köszönhetően nem teher számomra, hogy gyakorlatilag az összes korosztályban jelen vagyok, és minden erőmmel azon vagyok, a helyi futball minél magasabb szintre jusson, és ami a legfontosabb: minél több gyerekkel szerettessük meg a sportot – válaszolta a szakember.

Forrás: Kiss Annamarie

Vajas Vera végezetül kérdésünkre elmondta, szakmailag szeretne minél magasabbra jutni, de fontosnak tartja, hogy eközben megmaradjon a futball iránti rajongása.

Orosz Krisztofer