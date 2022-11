Az előző héten nem lépett pályára David Dedek együttese, így megfelelően felkészülhetett a következő ellenfelére, amely az Oroszlány gárdája lesz az NBI.-ben. Legutóbb az Atomerőmű SE csapatát győzték le nagyszerű játékkal a Debreceni Egyetem kosarasai, így van miből erőt meríteni a játékosoknak. A tréner a deac.hu-nak elmondta: megfelelően felkészültek ellenfelükből.

– A Paks elleni mérkőzés után néhány nap szünetet tartottunk, a játékosok igyekeztek kipihenni kisebb sérüléseiket, melyek sajnos a legutóbbi fordulóban is gyarapodtak. Ezzel együtt tudtunk dolgozni a támadójátékunkon és a védekezésünkön is, valamint egyéni képzésre is jutott idő. Összességében rendkívül hasznosnak ítélem meg a mögöttünk álló másfél hetet.

Véleményem szerint a magyar bajnokság nagyon erős, így nincsenek könnyű mérkőzések, az ellenfelek harcra készek, agresszívan és gyorsan kosárlabdáznak.

Ilyen az Oroszlány gárdája is, akik sok gyorsindítással játszanak, még a kapott kosarak után is gyorsan fordulnak. Rengeteg egy az egy elleni szituáció kialakítására törekszenek, betöréseikből keresik a kiosztásokat, igyekeznek gyorsan járatni a labdát, és üres helyzeteket kialakítani, mi pedig ennek fényében készültünk fel belőlük. Az OSE formája elég hektikus, így nem tudhatjuk előre, melyik arcukat fogják mutatni a hétvégén. Mi a legjobb formájukat tartjuk szem előtt, felkészülünk az egy az- egy elleni, betörés-kiosztásra épülő játékukra, emellett a visszarendeződésünk, a lepattanózás és az egy-egyek megállítása lesz a találkozó kulcsa – mondta el várakozásait az edző.

A DEAC-OSE Lions mérkőzést szombaton, 18 órakor rendezik az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban.

Orosz Krisztofer