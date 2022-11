A debreceni együttes újoncként a 12. helyen áll jelenleg a megyei I. osztály pontvadászatában. A csapat 14 forduló alatt négyszer győzött, szintén ennyiszer játszott döntetlent és hat alkalommal szenvedett vereséget. A vendég kabaiak eddig ugyanannyi egységet gyűjtöttek, mint Tisza Tiborék, viszont öt siker, egy döntetlen és nyolc vesztes meccs áll a nevük mellett. Köstner Tamás, a Bestrong edzője a Haonnak elmondta, ugyanúgy készülnek az őszzáró mérkőzésre, mint az összes találkozóra, hozzátette: szeretnének három pontot szerezni az összecsapáson. – Ismerjük ellenfelünket és a játékukat, továbbá azt, hogy ők sem úgy szerepelnek, ahogyan tervezték a szezon elején. Minden mérkőzésen nyerni szeretnénk, de mivel az ősz utolsó fordulója következik, így ez fokozottan igaz.

A téli pihenő és a hangulat miatt sem mindegy, hogy milyen szájízzel vonulhatunk szünetre.

A játékosaimat külön nem kell motiválni, hiszen profi módon fognak fel minden találkozót, de mi, edzők is próbáljuk a győzni akarást a játékosoknak átadni. Vannak olyan speciális esetek, amikor egy-egy meccsnek külön pikantériája van, például amikor debreceni csapatokkal játszunk, ekkor észre lehet venni, hogy a srácok jobban várják a megszokottnál a hétvégét – mondta a szakember.

Forrás: DEAC-archív

Pozitív jövőkép

Újoncként a Bestrong együttesének első számú feladata a bennmaradás lehet a legmagasabb megyei osztályban, annak ellenére is, hogy rengeteg fiatal szerepel a keretében. Ennek következtében a tehetséges labdarúgóknak a rutin megszerzése is plusz feladatot adhat a szakmai stábnak. – Friss feljutóként szeretnénk elsősorban stabil együttesként végezni a bajnokság végén. Sok tehetséges focistánk van, akikben benne van a potenciál, hogy megszerezzék a megfelelő rutint. Véleményem szerint egy sportolónak mindig vágynia kell arra, hogy minél jobban teljesítsem, ezt tapasztalom a srácainkon is edzésről edzésre. Pontosan ezek következtében több mérkőzésen is megmutattuk az oroszlánkörmünket: a debreceni együttesek ellen mindig kiválóan teljesítünk, de a vidékiekkel szemben sokszor nem úgy megy a játék, ahogy azt eltervezzük. Ebben mindenképp javulnunk kell, s ezt már a hétvégén el is kezdhetjük. Mindent egybevetve úgy gondolom, hogy a jövő bizakodásra adhat okot – nyilatkozta a tréner.

Portugál győzelem

Hogyha labdarúgás, akkor megkerülhetetlen a kérdés, miszerint a már javában zajló katari világbajnokság végén melyik együttes nyerheti meg a tornát. – Elég hihetetlen módon indult a világesemény, hiszen többek között a nagy favorit Argentína is vereséggel kezdett. A körülményekről és az időpontot figyelembe véve rendkívül nehéz megtippelni a végső győztest. Sokak szerint a másik nagy esélyes Brazília, de én azt mondom, hogy Portugália fogja a végén hazavinni a serleget. Véleményem szerint Lionel Messiék is képesek továbbjutni vereségük ellenére is a kvartettjükből, és bízom benne, hogy a világbajnoki döntőben Portugália–Argentína meccsen csodálhatjuk meg a két klasszis utolsó nagy csatáját. Méltó lezárása lehetne ez mindkettejük karrierjének – osztotta meg gondolatait Köstner Tamás.

A Bestrong–Kaba mérkőzést szombaton 13 órától rendezik a Bestrong Sportkomplexumban.

Orosz Krisztofer